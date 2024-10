Europei 2024, la programmazione tv della finale: diretta su Rai 1 e Sky

Domenica 14 luglio, alle ore 21:00, c’è il fischio di inizio della finale degli Europei 2024. La competizione, dopo quasi un mese ininterrotto di partite, termina con la sfida che oppone la Spagna e l’Inghilterra.

Europei 2024 finale, le Furie Rosse a caccia del quarto titolo

La finale degli Europei 2024 fra la Spagna e l’Inghilterra si svolge nel suggestivo Olympiastadion di Berlino. Davanti ad oltre 75 mila tifosi, entrambe le compagini cercano una vittoria che sarebbe storica. Le Furie Rosse sono riuscite a staccare il pass per il match dopo aver eliminato, in semifinale, la favorita Francia. Per la Spagna si tratterebbe del quarto titolo: in caso di vittoria, dunque, diventerebbe la Nazionale con il maggior numero di vittorie negli Europei.

Decisamente differente è la situazione per l’Inghilterra, che nel turno precedente hanno avuto la meglio sui Paesi Bassi. I calciatori allenati da Southgate disputano la seconda finale consecutiva, dopo la cocente sconfitta ottenuta tre anni fa contro l’Italia ai calci di rigore. Nonostante sia da sempre una delle Big del continente, l’Inghilterra non è mai riuscita a vincere un Campionato Europeo. Un vero e proprio tabù, dunque, che spera di interrompere in quel di Berlino.

La diretta sulla Rai

La finale degli Europei 2024 è trasmessa, in diretta e in chiaro, su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato si collega dallo stadio a partire dalle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Il prepartita mostra le immagini della cerimonia di chiusura ed è condotto da Marco Lollobrigida e Simona Rolandi. Con loro ci sono Andrea Stramaccioni ed Alessandro Antinelli, collegati direttamente dalla Germania.

Il match, invece, è commentato dalla coppia inedita composta da Alberto Rimedio e Lele Adani. Al termine del triplice fischio, per seguire le premiazioni, è data la linea al post partita, curato dal programma Notti Europee. Il format ha come padroni di casa Paola Ferrari e Marco Mazzocchi.

Europei 2024 finale, la programmazione tv di Sky

La finale degli Europei 2024 è trasmessa in diretta anche su Sky. La piattaforma satellitare a pagamento propone l’incontro sulle reti Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Sia il pre che il postpartita è affidato al format Sky Euro Show, condotto da Federica Masolin ed arricchito dalla presenza di vari ospiti ed esperti. Per l’occasione, in cabina di commento ci sono Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi. Gli inviati a bordocampo, infine, sono Gianluigi Bagnulo, Gianluca Di Marzio e Filippo Benincampi.