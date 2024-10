Endless Love, le trame della settimana dal 15 al 19 luglio

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, su Canale 5, sono in onda nuovi episodi di Endless Love. La serie, come di consueto, è trasmessa il pomeriggio, dalle 14:15 circa.

Endless Love 15 19 luglio, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo Kara Sevda, è una produzione della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 15 19 luglio, la trama

Nella puntata del 15 luglio di Endless Love, Nazif organizza un incontro con Emir. Quest’ultimo accetta con la convinzione di scoprire l’identità della persona che da qualche tempo lo ricatta. Nazif, però, in contemporanea invita nello stesso posto anche Nihan.

Nell’appuntamento visibile il martedì, la situazione degenera al punto che Nazif prende in ostaggio la protagonista. Nihan, così, si ritrova rinchiusa all’interno di una vecchia cabina telefonica. Tutto ciò, inevitabilmente, mette in allarme i due uomini della sua vita, ovvero Emir e Kemal. Entrambi, preoccupati, si precipitano sul posto per salvarla.

Cosa succede negli altri episodi

La settimana di Endless Love dal 15 al 19 luglio procede mercoledì. Asu è intimorita: ha scoperto che Emir è oramai vicino ad apprendere la sua vera identità. Nel frattempo, Vildan nota che il figlio ha un brutto umore e prova ad aiutarlo.

Il giovedì, Tarik, nonostante il parere contrario espresso dalla sua famiglia, chiede a Banu di sposarlo. La donna, subito dopo, informa Emir, sottolineando di non avere intenzione di rovinare la vita dell’uomo. Fehime vede Zeynep con la valigia a casa di Kemal e chiede spiegazioni. La ragazza, allora, racconta di essere vittima dei soprusi di Vildan.

Infine, nella puntata di Endless Love di venerdì 19 luglio, Zeynep si reca da un avvocato, accompagnata dalla migliore amica Sena. A sua volta, Galop supporta Leyla nell’assumere il ruolo di Onder e Vildan all’interno dell’azienda. Tufan, tramite un’intercettazione telefonica, scopre che Emir è sulle tracce di Hakki.

Endless Love 15 19 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.