The Family, le trame dal 15 al 19 luglio

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio prevista su Canale 5 la seconda settimana di programmazione della soap The Family. La serie, novità estiva della rete ammiraglia del Biscione, è in onda tutti i giorni, dalle 14:50 circa.

The Family 15 19 luglio, regista e dove è girata

The Family è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, è l’adattamento turco di I Soprano, celebre serie tv statunitense trasmessa su HBO dal 1999 al 2007. I registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction è girata ed ambientata in Turchia.

In The Family di lunedì 15 luglio è in corso una cena per festeggiare il compleanno di Ergun. Durante il pasto, però, la situazione degenera. Aslan, notando ciò che sta avvenendo, prende posizione e promette amore eterno a Devin.

The Family 15 19 luglio, la trama

Durante The Family di martedì, la madre di Aslan è pronta a fare di tutto pur di impedire al figlio di sposare Devin. La genitrice, per tale motivo, sceglie di preparare un contratto che la sposa dovrà firmare prima della cerimonia.

Nell’episodio di The Family di mercoledì, Hulya, con una scusa, si reca all’interno dell’ufficio di Devin. In particolare, incontra la protagonista fingendo di volersi scusare per il comportamento di Aslan. La realtà, però, è decisamente diversa.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana dal 15 al 19 luglio di The Family va avanti il giovedì. Nella puntata trasmessa in tale giornata, Devin effettua una scoperta destinata a cambiare per sempre la sua vita. Il personaggio principale, in particolare, legge il contenuto del contratto prematrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare. Fra i due nasce un duro scontro, al termine del quale la ragazza annulla le nozze e lascia il compagno.

Infine, in The Family del 19 luglio, Aslan comprende l’astio presenta fra la mamma e Devin. L’uomo, allora, decide di mettere le cose in chiaro con la genitrice, che non reputa la ragazza all’altezza della sua famiglia.

The Family 15 19 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda settimana di programmazione di The Family, soap opera turca in onda dalle 14:50 su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.