La Banda dei guanti verdi, il 17 luglio la seconda stagione su Netflix: trama, cast e curiosità

Mercoledì 17 luglio, su Netflix, è rilasciata alla visione la seconda stagione de La Banda dei guanti verdi. La serie tv è pubblicata dalla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00 circa.

La Banda dei guanti verdi seconda stagione, regista e dove è girata

La Banda dei guanti verdi, la cui seconda stagione è distribuita il 17 luglio, è una produzione originale della Polonia. Qui, la fiction ha ottenuto un discreto successo ed è conosciuta con il titolo Gang Zielonej Rekawiczki.

Appartenente al genere commedia, la serie è realizzata dalla società Baboo Production. I registi presenti dietro la macchina da presa degli appuntamenti sono Antonio Galdamez e Bartosz Kruhlik. La sceneggiatura, invece, è firmata da Bartosz Kozera e da Hanna Wesierska.

La Banda dei guanti verdi 2 è composta, così come il capitolo precedente, da otto episodi. Ognuno di essi, a loro volta, hanno una durata di circa 30 minuti. Le riprese si sono svolte in varie località della Polonia.

La Banda dei guanti verdi seconda stagione, la trama

Nel corso della seconda stagione de La Banda dei guanti verdi, le tre protagoniste, dopo la tentata rapina effettuata sul finire dello scorso capitolo, si sono rifugiate presso una struttura per anziani isolata, situata sui Monti Bieszczady. Da qui, sono intenzionate a vivere in tranquillità, sciogliendo la banda ed interrompendo le attività criminose.

Ben presto, però, le intenzioni si scontrano con la realtà dei fatti. Quando il figlio di una delle componenti della gang è coinvolto in un guaio, infatti, le ladre sono costrette ad abbandonare il loro nascondiglio e ad uscire allo scoperto.

Spoiler finale

La Banda dei guanti verdi, durante i nuovi episodi della serie, tornano in azione. Questa volta, però, devono riuscire a fronteggiare un nemico senza scrupoli e molto insidioso, che metterà tutti in pericolo. Come se non bastasse, dopo la tentata rapina le indagini della polizia si fanno sempre più stringenti. Le forze dell’ordine sono vicine ad individuarle. Di conseguenza, per i personaggi principali potrebbe essere giunto il momento di affrontare le conseguenze delle loro azioni.

La Banda dei guanti verdi seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Banda dei guanti verdi 2, le cui puntate sono rilasciate, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 di mercoledì 17 luglio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.