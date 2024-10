Madri Una vita d’amore 2 dal 17 luglio su Mediaset Infinity: trama, cast e curiosità

A partire dalla mattinata di mercoledì 17 luglio, sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity è rilasciata alla visione Madri Una vita d’amore 2. La serie, originale della Spagna, appartiene al genere medical drama.

Madri Una vita d’amore 2, regista e dove è girata

Madri Una vita d’amore è una realizzazione di Mediaset Espana, che ha lavorato al progetto in collaborazione con Alea Media. Nota in patria con il titolo Madres Amor y Vida, la seconda stagione della fiction ha come registi Abigail Schaaf, Mar Olid, Gracia Querejeta, Ana Vazquez e Juana Macis. La sceneggiatura, invece, è firmata da Marta Sanchez, Olga Salvador, Mauricio Romero, Dani De Aguila e Carmen Abarca. Le riprese si sono svolte in Spagna. Madri Una vita d’amore 2 è composta da un totale di tredici puntate. Esse hanno una durata di circa 75 minuti ciascuna.

Madri Una vita d’amore 2, la trama

In Madri Una vita d’amore 2, Elsa, finalmente, sta per essere dimessa dall’ospedale. Intanto, Marian ha l’opportunità di tornare alla sua vita vita professionale, in quanto ha ricevuto un’interessante proposta di lavoro. Olivia, invece, rimane vittima di un incidente automobilistico mentre è in sella al suo scooter. Per sua fortuna, la donna non rimane ferita in maniera grave, ma a causa del sinistro è costretta a comunicare il suo segreto. Paula, approfittando di ciò che è avvenuto, la spinge a prendere una decisione prima che sia troppo tardi.

Spoiler finale

In seguito, nel corso delle puntate della seconda stagione della serie Madri Una vita d’amore, Alicia non riesce a perdonare Elsa, da lei accusata in quanto era alla guida dell’auto contro cui si sono scontrati Jose ed Ivan. Nel reparto, poi, è accolto un nuovo paziente. Si tratta di Ivan, figlio della poliziotta Alicia che, in breve tempo, sviluppa un’attrazione per Paula. Infine, per Luisa ed Antonio è il momento di profondi cambiamenti. Entrambi sono studenti e portano avanti le loro vite. A modificare i loro piani, però, ci pensa Andy, che inizia ad avere un comportamento strano.

Madri Una vita d’amore 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Madri Una vita d’amore, serie tv la cui seconda stagione è visibile nel nostro paese a partire da mercoledì 17 luglio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Mediaset Infinity.