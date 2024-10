Cobra Kai, la sesta stagione dal 18 luglio su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 18 luglio, su Netflix, è rilasciata la sesta stagione di Cobra Kai. La serie, che mischia la commedia al dramma e che si basa sulle arti marziali, è distribuita a partire dalle ore 09:00.

Cobra Kai sesta stagione, regista e dove è girata

La sesta stagione di Cobra Kai è una produzione originale di Sony Pictures Television Studios, Westbrook Studios e Counterbalance Entertainment. Gli ideatori sono Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald.

La sceneggiatura, liberamente ispirata a The Karate Kid di Robert Mark Kamen, è scritta da Bob Dearden, Mattea Greene, Chris Rafferty ed Ashley Darnall. Colui che è presente dietro la macchina da presa della serie, invece, è Joel Novoa.

Netflix ha già comunicato che la sesta stagione di Cobra Kai sarà l’ultima. Il capitolo, tuttavia, è suddiviso in tre parti. La prima, composta da cinque puntate, è rilasciata oggi, giovedì 18 luglio. La seconda è attesa il 28 novembre, mentre per la terza occorre attendere al 2025. Le riprese si sono svolte in varie città degli Stati Uniti, fra cui Atlanta.

Cobra Kai sesta stagione, la trama

Nel corso della sesta stagione di Cobra Kai, i protagonisti devono fare i conti con le conseguenze di ciò che è avvenuto sul finire dello scorso capitolo. In particolare, il Cobra Kai è stato definitivamente eliminato dalla Valley.

Di conseguenza, per gli studenti e il sensei è arrivato il momento di prendere una decisione che potrebbe essere fondamentale. Entrambi, infatti, devono stabilire se e come gareggeranno nel Sekai Taikai, ovvero il campionato del mondo di karate.

Spoiler finale

Intanto, nel corso delle cinque puntate inedite di Cobra Kai 6, nuove avventure attendono John Kreese. Il personaggio, che ha il volto dell’attore Martin Kove, sul finire della quinta stagione era riuscito a mettere in atto il piano per evadere dalla prigione. Nel nuovo capitolo, dunque, Kreese è alle prese con la fuga dal carcere. Infine, l’ex mentore del protagonista LaRusso, ovvero il defunto Myagi-san, sembra nascondere ancora un segreto.

Cobra Kai sesta stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Cobra Kai 6, la cui prima parte, composta da cinque puntate, è rilasciata da Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 18 luglio.