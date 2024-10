Master of the house dal 18 luglio su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 18 luglio, su Netflix, è rilasciata la serie Master of the house. Appartenente ai generi drammatico e thriller, nel nostro paese è distribuita a partire dalle ore 09:00.

Master of the house, regista e dove è girata

Master of the house è una produzione originale della Thailandia, dove è conosciuta con il titolo Suep Sandan. La società che ha curato la realizzazione della serie è Kantana Motion Pictures. Le riprese si sono svolte in varie località della Thailandia, dove è ambientata anche la trama.

Colui che è presente dietro la macchina da presa della fiction è Karn Sivaroj Kongsakul. La sceneggiatura, invece, è firmata da Nut Nualpang, Mai Sita Likitvanichku, Oat Vatanyu Ingkavivat e Jan Weerasu Worrapot.

Master of the house, la trama

Al centro della trama della serie c’è il personaggio di Kaimook. Quest’ultima è una ex domestica, che nel giro di poco tempo è riuscita a modificare profondamente la sua condizione sociale ed economica. La protagonista, infatti, si è prima fidanzata e poi sposata con Roongroj, magnate dei diamanti nonché uno degli uomini più ricchi e potenti di tutto il paese.

Tutto cambia nel momento in cui la servitù rinviene il corpo privo di vita di Roongroj. Quest’ultimo è morto in circostanze poco chiare. Tale fatto solleva vari dubbi e perplessità, soprattutto nei figli, che iniziano a guardare con sospetto Kaimook.

Spoiler finale

Nel corso degli appuntamenti della fiction che prende il via giovedì 18 luglio, infatti, i figli del magnate temono che la donna con il quale si era appena sposato il padre sia in qualche modo coinvolto nella morte dell’uomo. La situazione peggiora ulteriormente nel momento in cui è letto il testamento: la protagonista, essendo la moglie del defunto, ha diritto ad acquisire un’importante quota di ricchezze del miliardario. È a questo punto che, nella serie, inizia una vera e propria guerra legale (e non solo) fra la vedova e i figli di Roongroj. Mano a mano che la battaglia per l’eredità va avanti, emergono dei rancori mai del tutto sopiti e dei segreti fino ad ora mai comunicati.

Master of the house, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Master of the house, serie tv originale della Thailandia e che è rilasciata nel nostro paese a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 18 luglio, su Netflix.