Pubblicità Dorelan 2024, protagonista Federica Pellegrini: la recensione

Da qualche settimana è in rotazione la pubblicità 2024 di Dorelan. Il noto marchio, impegnato nel settore benessere, ha deciso di puntare sulla testimonial Federica Pellegrini.

Pubblicità Dorelan 2024, chi è il regista

La pubblicità Dorelan 2024 con protagonista Federica Pellegrini è una produzione originale della società Indaco. I produttori sono Gianluca Barilli e da Gabriele Manzo. Lo spot ha come regista Marco Missano. Quest’ultimo ha collaborato nel progetto con Enrico Clerico Nasino. La sceneggiatura è scritta da Caterina Barbarini e Manuela Clemente.

La pubblicità Dorelan con Federica Pellegrini rientra nella campagna di comunicazione intitolata Entra in modalità Dorelan. Con tale nome si intende una collezione di svariate promozioni. Ognuna di esse ha come protagonista la campionessa olimpica ed è incentrata su un particolare valore che intende portare avanti la società.

Fra gli altri, attraverso le produzioni sono proposti un focus sulla qualità di vita e sulla rigenerazione. Inoltre, ci si concentra sulla performance. Si tratta di fattori fondamentali per la vita di un’atleta (e non solo) e che dipendono dalla qualità del sonno.

La descrizione dello spot

La pubblicità Dorelan ora in rotazione si chiama La Qualità. Nella produzione è ripresa la campionessa olimpica Federica Pellegrini mentre è intenta a svolgere alcune attività di vita quotidiana. All’interno di una casa immersa nel verde, l’ex nuotatrice passa del tempo all’aria aperta in compagnia dei suoi amati cani. Poi rientra all’interno dell’abitazione, dove gusta un bicchiere di acqua. Infine, si siede nel proprio materasso Dorelan.

Ad accompagnare tali immagini c’è la voce di Pellegrini stessa. La nuotatrice afferma: “Quando trascorri il tempo con chi ami e dai valore al tuo benessere, hai sempre una buona ragione per iniziare bene la giornata. La qualità della vita dipende dalle scelte che fai. Entra in modalità Dorelan“. Sul finire dello spot si inserisce una seconda voce narrante. Quest’ultima recita il claim dell’azienda, ovvero Dormire bene, vivere meglio.

Pubblicità Dorelan 2024, la recensione

La pubblicità Dorelan 2024 rappresenta un tipico esempio di comunicazione valoriale. Con essa, l’azienda si concentra non tanto sulla promozione dei propri prodotti, ma sulla diffusione di determinati valori. In questo caso, dunque, il protagonista della narrazione è il benessere psicofisico. Un tema che è raggiungibile mediante l’abitudine del buon sonno. Tale stratagemma è utile per pubblicizzare i prodotti della società.

La decisione di affidare il ruolo di testimonial a Federica Pellegrini è sensata. D’altronde, chi meglio di una sportiva ed ex campionessa olimpica poteva essere scelta per rappresentare un modello ideale di vita sana. Al contempo, però, poteva (e doveva) essere fatto uno sforzo in più per dare maggiore spazio ai prodotti dell’azienda. Essa, nella pubblicità, appare decisamente troppo defilata.