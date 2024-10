Endless Love, le trame dal 22 al 26 luglio

Da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di Endless Love. La serie turca è trasmessa tutti i giorni, dalle 14:10 circa.

Endless Love 22 26 luglio, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo Kara Sevda, è una produzione della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nel corso di Endless Love di lunedì 22 luglio, Ozan è una furia. L’uomo, infatti, non accetta la decisione presa da Zeynep di interrompere la loro relazione ed accusa la sua famiglia per ciò che è accaduto. La giovane, intanto, se ne va via di casa e presenta al marito la richiesta di divorziare.

Endless Love 22 26 luglio, la trama

Durante la puntata di martedì 23 luglio di Endless Love, Tarik non demorde. Dopo essere stato rifiutato da Banu, l’uomo effettua un secondo tentativo e le chiede, ancora una volta, la mano. Lei, ricattata da Emir, si sente costretta ad accettare, seppur controvoglia.

La settimana con la soap Endless Love va avanti nella giornata di mercoledì. In tale episodio è in corso la festa in favore della raccolta fondi. Nel bel mezzo del party, Asu riceve un’ordine direttamente da Hakki, che la spinge a cercare un documento negli archivi aziendali. Emir, nel frattempo, segue le istruzioni di un ricattatore anonimo.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nel corso di Endless Love di giovedì 25 luglio, la polizia ha fatto irruzione negli archivi. Dopo aver effettuato una rapida ricerca, trova Emir e lo arresta. Proprio di fronte al commissariato, Kemal ha un duro confronto con la famiglia Senzin e i suoi fratelli, tutti sconvolti dagli eventi avvenuti di recente.

Infine, nell’appuntamento di Endless Love di venerdì 26 luglio, Emir è ancora sotto la custodia della polizia. Gli agenti, infatti, sono convinti che l’uomo stia nascondendo qualcosa, essendo in possesso di filmati che lo potrebbero coinvolgere nell’omicidio di Linda.

Endless Love 22 26 luglio, il cast

