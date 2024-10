Elite 8 dal 26 luglio su Netflix: trama, cast e curiosità

A partire da venerdì 26 luglio, su Netflix, è rilasciata alla visione Elite 8. La serie, fra le più attese dell’estate, è in onda in Italia a partire dalle ore 09:00.

Elite 8, regista e dove è girata

Realizzata da Zeta Producciones e da Netflix, la produzione seriale appartiene al genere drammatico ed è ideata da Dario Madrona e da Carlos Montero. L’ottava stagione, rilasciata oggi in Italia e in tutti gli altri paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo, corrisponde al finale di serie.

Essa ha debuttato nel 2018 e in breve tempo è divenuto uno dei titoli di punta dell’offerta della piattaforma OTT. Coloro che hanno curato la regia degli appuntamenti sono Elena Trapé, Ginesta Guidal, Jota Linares e Daniel Barone. L’ottavo capitolo è girato in Spagna ed è composto da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti. Come da tradizione, Netflix li rilascia tutti insieme, a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 26 luglio.

Elite 8, la trama

Nel corso di Elite 8, i protagonisti devono affrontare le conseguenze di un nuovo, misterioso delitto. Nelle nuove puntate, in particolare, perde la vita Joel. Quest’ultimo, arrivato nella serie durante la scorsa stagione, è interpretato da Fernando Lindez. La vittima, dopo essere stato cacciato dai genitori in quanto omosessuale, aveva trovato ospitalità da Omar, con il quale aveva iniziato una relazione.

Durante l’ottava stagione, Joel è assassinato. La sua morte, in qualche modo, sembra essere legata all’arrivo di due, nuovi personaggi. Sono i fratelli Hector ed Emilia Krawietz, che sono a capo di un’associazione che riunisce tutti gli ex studenti dell’istituto Las Encinas.

Spoiler finale

Inevitabilmente, in Elite 8, la morte di Joel destabilizza profondamente Omar. Per stare al fianco di quest’ultimo, in città fa ritorno una vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Nadia, protagonista fino alla terza stagione, al termine della quale aveva deciso di lasciare la Spagna per trasferirsi a New York. Insieme, provano ad affrontare la congregazione capeggiata dai Krawietz, che giorno dopo giorno sembra essere sempre più potente ed influente.

Elite 8, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’ottava stagione di Elite, serie tv spagnola in onda nel nostro paese a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 26 luglio, sulla piattaforma Netflix.