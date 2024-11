Pubblicità Oral B, il testimonial è Luca Argentero: tante informazioni, ma manca una narrazione

Da qualche settimana, Luca Argentero è il testimonial della nuova pubblicità di Oral B. La società ha rilasciato lo spot il 16 giugno scorso.

Pubblicità Oral B, regista e dove vederla

La pubblicità Oral B ha un’importante copertura televisiva, essendo in rotazione su circa 60 reti diverse. Inoltre, in differenti formati, è presente in altri contesti comunicativi, come la radio, i social media ed internet.

L’agenzia creativa che firma la produzione è Vml Italy. La sceneggiatura è di Dorotea De Spirito, mentre la casa di produzione è Castadiva. La regia è a cura di Cinzia Pedrizzetti. In televisione, il format da trenta secondi è in rotazione fino alla fine di luglio. Da agosto ad ottobre è prevista la messa in onda della versione ridotta, da venti secondi. Il formato più lungo, invece, torna on air da novembre.

Chi è il testimonial e la descrizione

Luca Argentero, testimonial della pubblicità Oral B, è un attore molto apprezzato, soprattutto per i tanti successi ottenuti sul piccolo schermo. In particolare, negli ultimi anni ha ottenuto grande popolarità grazie al ruolo di Andrea Fanti, protagonista assoluto della fiction Doc-Nelle tue mani su Rai 1, le cui puntate, in tutte e tre le stagioni, hanno più volte superato il 30% di share.

Argentero, nel promo, afferma: “Tutti i sorrisi sono unici e ciò che li rende unici può renderli più difficili da pulire. Ecco perché ti serve uno spazzolino che raggiunge anche le aree più difficili. Passa allo spazzolino elettrico Ora B Io“. In seguito, passa in rassegna i vantaggi di tale strumento: “La testina tonda ispirata dai dentisti avvolge ogni dente e raggiunge i punti dove il manuale non arriva, per una pulizia cinque volte superiore per prevenire il tartaro”. Infine, è dato spazio al claim: “Tutti i sorrisi sono unici ed Oral B li pulisce tutti. Accendi la pulizia perfetta“.

Pubblicità Oral B, la recensione

La pubblicità Oral B, anche in questa occasione, mantiene la struttura alla quale ci ha già abituato in passato. La marca, infatti, punta tutto sui promo informativi, con delle produzioni mirate ad evidenziare i vantaggi dei propri strumenti. A tal proposito, è sempre molto utile e funzionale la scelta di supportare con le immagini la spiegazione del meccanismo di funzionamento dello spazzolino.

La pubblicità, inoltre, offre al prodotto un buon posizionamento, mediante la connessione diretta con il claim della società, ovvero Tutti i sorrisi sono unici ed Oral B li pulisce tutti. Lo spot, nella prima parte, alterna varie tipologie di sorrisi, compreso quello con un apparecchio. L’obiettivo è quello di diffondere l’idea che il proprio prodotto sia adatto a qualsiasi tipologia di situazione.

Ciò che manca, nella pubblicità Oral B, è il coraggio di trasformare gli spot da vetrine nelle quali mettere in mostra la propria offerta a narrazioni. Nonostante l’arrivo di Luca Argentero, infatti, manca una storia, con la produzione che si limita ad alternare alcuni volti ripresi di fronte ad uno specchio. Tale formato necessita di un cambiamento, per non correre il rischio di far sembrare tutti i promo uguali.