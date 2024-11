Segreti di famiglia, la puntata del 28 luglio: trama, cast e curiosità

Domenica 28 luglio, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Segreti di famiglia. La serie tv appartiene al genere thriller. La puntata è visibile a partire dalle ore 21:20.

Segreti di famiglia 28 luglio, regista e dove è girata

Segreti di famiglia, fiction appartenente ai generi drammatico e poliziesco, è una produzione originale della società Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019.

La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Segreti di famiglia 28 luglio, la trama

Durante la puntata del 28 luglio di Segreti di famiglia, Gul mette Zafer di fronte ad una dura scelta: lo abbandonerà se non reagirà contro Cinar, che nel frattempo è uscito dal carcere. Zafer, messo alle strette, inizia ad orchestrare un’azione contro Cinar, senza tuttavia coinvolgere la famiglia, alla quale racconta una bugia.

Intanto, Ceylin ed Ilgaz si presentano come marito e moglie. I due dichiarano di essersi sposati all’improvviso, senza avvertire nessuno. Tutto ciò turba profondamente Engin, che prova a capire dall’amica il perché abbia scelto di convolare a nozze in tempi così tanti brevi.

Spoiler finale

Il matrimonio di Ilgaz e Ceylin scuote profondamente anche Pars, che pone ad entrambi pressanti domande in merito ai dettagli ed alle motivazioni delle nozze. I due, però, rifiutano di rispondere agli interrogativi.

Ridvan effettua una scoperta molto importante. Il taxi sul quale era salita Inci, infatti, era abusivo. Il tassista sottolinea di aver agito su richiesta di Mert. Quest’ultimo, descritto come un uomo al quale è impossibile dire di no, si rivela essere il nonno di Ilgaz. Infine, Yekta è alla ricerca di un finto testimone e di un colpevole su cui far ricadere le colpe.

Segreti di famiglia 28 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Segreti di famiglia, fiction turca la cui nuova puntata è in onda oggi in prima serata su Canale 5 e visibile in streaming e on demand tramite il sito Mediaset Infinity.