Rapa seconda stagione dal 28 luglio su Rai 4: trama, cast e curiosità

Domenica 28 luglio, su Rai 4, inizia la seconda stagione di Rapa. I primi due appuntamenti sono trasmessi in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Rapa seconda stagione, regista e dove è girata

Rapa, la cui seconda stagione parte oggi, domenica 28 luglio, appartiene al genere thriller. Nata in Spagna, è creata da Pepe Coira e da Fran Araujo, che hanno scritto anche la sceneggiatura. Le società che l’hanno creata sono Portocabo e Movistar Plus+, piattaforma streaming che l’ha trasmessa per la prima volta nel mese di maggio di due anni fa. La regia è a cura di Marta Pahissa e di Rafa Montesinos. Le riprese del secondo capitolo si sono svolte in Spagna e, in particolare, nella comunità autonoma della Galizia.

Rapa 2 è composta da sei appuntamenti inediti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 4 ne propone due alla settimana, nel prime time della domenica. Oltre che sulla rete della TV di Stato, la serie è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Rapa seconda stagione, la trama

In Rapa 2 tornano centrali le indagini della coppia di investigatori formata da Thomas Hernandez e da Maite Estevez. Il primo è un professore di lettere e grande appassionato di libri gialli. La seconda, invece, è una sergente della guardia civile spagnola. Dopo aver risolto il delicato caso relativo all’omicidio del sindaco della città galiziana Cadeira, i protagonisti sono chiamati, ora, a Fererol.

Nel borgo, situato nel nord est dello Stato, da tempo c’è un caso di omicidio irrisolto. Dopo venti anni dai fatti, il killer non è stato ancora individuato, motivo per il quale il caso sta per andare in prescrizione.

Spoiler finale

Sempre a Ferrol, nella seconda stagione di Rapa, Thomas e Maite lavorano alla scomparsa di Palmire Sineiro, ufficiale dell’Arsenale. Non appena iniziano ad indagare, si imbattono in un mondo chiuso, governato da ferree regole militari. Infine, Tomas rimane coinvolto in un incidente automobilistico ed è costretto a ricorrere alle cure ospedaliere.

Rapa seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Rapa, serie tv thriller i cui primi due episodi sono trasmessi domenica 28 luglio, a partire dalle ore 21:20 circa su Rai 4.