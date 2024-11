Delitti ai Caraibi episodi Debiti di sangue e La verità di una donna: trama, cast e curiosità

Martedì 30 luglio, su Rete 4, sono in onda gli episodi dal titolo Debiti di sangue e La verità di una donna di Delitti ai Caraibi. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prime time, a partire dalle ore 21:20 circa.

Delitti ai Caraibi Debiti di sangue, regista e dove è girata

Delitti ai Caraibi, conosciuta a livello internazionale con il titolo Tropiques Criminels, è una produzione originale di France Television e Federation Entertainment. Ideata da Thierry Sorel, Ivan Piettre ed Eric Eider, il secondo capitolo è composto da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

Salvo modifiche di palinsesto, Rete 4 ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì. Di conseguenza, il finale di stagione è visibile fra sette giorni. I registi della seconda stagione di Delitti ai Caraibi sono Denis Thybaud e Lionel Chatton. Le riprese si sono svolte nelle Antille Francesi, sull’isola di Martinica.

Delitti ai Caraibi Debiti di sangue, la trama

Nel corso dell’appuntamento chiamato Debiti di sangue di Delitti ai Caraibi, i protagonisti devono indagare su un misterioso caso di omicidio. La vittima è una turista, il cui corpo privo di vita è rinvenuto all’interno della villa nella quale avrebbe dovuto trascorrere tutta la vacanza. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, effettuano tutti i rilievi del caso. Nel sopralluogo, Aurelien fa una scoperta che la potrebbe destabilizzare: vicino al cadavere, il personaggio principale rinviene un bigliettino con scritto il numero di cellulare del suo migliore amico. Almeno all’inizio, però, decide di non comunicare tale fatto a nessuno.

La verità di una donna, la trama

La serata con Delitti ai Caraibi del 30 luglio procede, dalle 22:20 circa, con l’appuntamento intitolato La verità di una donna. In esso, non appena giunge nei pressi del commissariato, Gaelle è fermata da un ragazzo. Quest’ultimo, con metodi bruschi e visibilmente alterato, accusa la protagonista di essere la responsabile per la morte di sua mamma. Tutto ciò, inevitabilmente, turba la detective. Quest’ultima, infatti, si è occupata della donna nei primi anni della sua carriera.

Delitti ai Caraibi Debiti di sangue, il cast

Di seguito gli attori e i personaggi da loro interpretati durante il quinto ed il sesto episodio della seconda stagione di Delitti ai Caraibi, visibili nel prime time di Rete 4 di martedì 30 luglio e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.