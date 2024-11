Sophie Cross Verità nascoste 2, l’ultima puntata su Rai 2: trama, cast e curiosità

Martedì 30 luglio, su Rai 1, è in onda l’ultima puntata di Sophie Cross Verità nascoste 2. La serie, come di consueto, è proposta in prima serata, dalle 21:2o circa.

Sophie Cross Verità nascoste 2 ultima puntata, regista e dove è girata

La seconda stagione di Sophie Cross Verità nascoste è una produzione originale delle società ARD Degeto, RTBF, France TV. Studio, Les Gens e Gardner & Domn. L’ideatore è Paul Piedfort, che ha firmato anche la sceneggiatura. La regia, invece, è a cura di Adeline Darraux. Le riprese si sono svolte in varie località del Belgio, fra le quali spicca la capitale Bruxelles.

Con la puntata odierna, dunque, termina la seconda stagione. Tuttavia, le varie case di produzione hanno già confermato l’arrivo di un terzo capitolo. Esso, in Francia e in Belgio, dovrebbe debuttare nel 2025.

Sophie Cross Verità nascoste 2 ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Sophie Cross Verità nascoste, la protagonista e il marito Thomas continuano a ricercare il loro figlio, scomparso anni prima. La protagonista, nel frattempo divenuta poliziotta, concentra i propri sforzi sulla pista legata al traffico di minori e spera di riuscire a ritrovare il piccolo ancora in vita.

Nel frattempo, Sophie Cross non trascura il suo impiego da detective, essendo entrata in pianta stabile all’interno della squadra di poliziotti capeggiata da Deville. Il team, questa settimana, deve lavorare per risolvere un intricato caso di omicidio. La vittima si chiama Valerie ed è una giovane croupier, impiegata solitamente nei casinò, dove ha il compito di accettare le scommesse dei vari giocatori. Il corpo senza vita della donna è rinvenuto all’interno della stanza di hotel nella quale alloggiava.

Spoiler finale

In seguito, durante il finale di stagione della fiction, Gabriel deve fare i conti con il suo passato. L’uomo, infatti, è ricontattato da una sua vecchia fiamma, bisognosa di aiuto. Infine, Sophie e Thomas ricevono, finalmente, una notizia molto importante, che potrebbe riaccendere le speranze in merito alla sparizione di loro figlio.

Sophie Cross Verità nascoste 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Sophie Cross Verità nascoste 2, fiction che termina con l’appuntamento in onda il 30 luglio su Rai 1 e visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.