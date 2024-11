Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no 2 su Sky Serie: trama e cast

Mercoledì 31 luglio, su Sky Serie, rete visibile sul canale 112, esordisce Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no 2. La serie è trasmessa in prima serata, a partire dalle 21:20 circa.

Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no 2, regista e dove è girata

Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no è una produzione originale di Anton, Lookout Point Ltd e Word Wonder Ring Stardom. L’ideatore è Sally Wainwright, che ha scritto anche la sceneggiatura. La trama, ambientata nel Regno Unito della prima metà del 1800, è ispirata ai diari di Anne Lister, proprietaria terriera che ha scritto, nell’arco della sua vita, ben 27 opere. La regia è di Edward Hall, Amanda Brotchie e Fergus O’Brien.

La seconda stagione ha debuttato nel 2022 sull’emittente britannica HBO. In Italia, invece, il capitolo d’esordio è stato trasmesso su LaF, rete del digitale terrestre che ha chiuso nel 2022. Gentleman Jack 2 è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di un’ora circa. Sky Serie, salvo modifiche di palinsesto, ne manda in onda due alla settimana, nel prime time del mercoledì. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito.

Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no 2, la trama

Nel corso del primo appuntamento della seconda stagione di Gentleman Jack, la protagonista Anne fa una rivelazione che lascia senza parole tutti i suoi famigliari. La donna, infatti, annuncia che Ann Walker, la sua nuova coniuge, si trasferirà presto a vivere insieme a lei e ad Shiden. Tale novità turba parecchio l’ex amante, che non si aspettava di ricevere una comunicazione di questo tipo.

Spoiler finale

In seguito, durante il debutto della seconda stagione della serie, il ritorno di una vecchia fiamma del passato rischia di rovinare la luna di miele. Anne Lister, inoltre, è costretta a rivelare alcuni dettagli del suo passato ad Ann Walker, relativi soprattutto al legame passato con Mariana Lawton. Inevitabilmente, tali novità rischiano di compromettere il clima di gioia e di felicità del momento.

Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli otto appuntamenti della seconda stagione della serie, visibile il mercoledì in prima serata su Sky Serie ed in streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.