Stasera in tv giovedì 1 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 1 agosto 2024. Su Rai3, il film Ibiza, con Christian Clavier, Mathilde Seigner. Su Nove, il comedy show Aldo, Giovanni & Giacomo – Tel chi el telùn, con Aldo, Giovanni e Giacomo

Stasera in tv giovedì 1 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma Noos. Ospiti come Dario Fabbri e Carlo Lucarelli portano nello studio di Alberto Angela momenti di approfondimento sui temi della geopolitica e degli enigmi legati alla scienza e all’investigazione. Mentre il filosofo della scienza Telmo Pievani parte da una parola per approfondire la storia del nostro pianeta.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Nella giornata in cui prendono il via, con la 20 km di marcia, le gare di atletica, il nuoto continua ad essere protagonista della programmazione serale. Ecco le finali in programma oggi: 200m farfalla femminile, 200m dorso maschile, 200m rana femminile e la staffetta 4×200 stile libero femminile.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale La grande opera italiana patrimonio dell’umanità. Il concerto tenutosi il 7 giugno scorso all’Arena di Verona per celebrare l’iscrizione del Canto Lirico nella lista del Patrimonio dell’UNESCO. Tra gli artisti presenti: Jonas Kaufmann, Juan Diego Florez, Francesco Meli.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Michelle Impossibile & Friends. Rivediamo l’edizione 2024 dello spettacolare show condotto da Michelle Hunziker. Ospiti della prima puntata Andrea Bocelli, Lorella Cuccarini, Gerry Scotti, Francesca Michielin, Claudio Santamaria. Nel cast fisso ritroviamo, tra gli altri, Katia Follesa, Gialappa’s Band, Andrea Pucci e Alessandro Betti.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Ancora pochi giorni e l’attività parlamentare si fermerà per la pausa estiva, ma il Governo ha ancora alcuni provvedimenti in discussione. Una buona occasione per Luca Telese e Marianna Aprile di fare il punto sulla situazione politica del Paese.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Aldo, Giovanni & Giacomo – Tel chi el telùn. Va in onda la prima parte dell’esilarante show teatrale diretto da Arturo Brachetti e interpretata da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Un’occasione imperdibile per rivivere alcune delle loro gag più note.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Doctor Geiger. In seguito ad una asimmetria mammaria e una tuberosità, Carol, madre di due bambini, chiede aiuto al dottor Geiger per tornare ad avere un seno in linea con il suo corpo. Barbara, invece, deve eseguire un intervento di mastoplastica.

I film di questa sera giovedì 1 agosto 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2019, di Alex Richanbach, Ibiza, con Christian Clavier, Mathilde Signer, Joey Starr. Philippe (Christian Clavier) e Carole (Mathilde Seigner), entrambi divorziati, si innamorano. Lui, per conquistare l’affetto del primogenito di lei, gli promette che dopo l’esame di maturità andranno in vacanza nel suo luogo preferito, Ibiza. Per l’uomo, abituato alla vita tranquilla, sarà uno shock.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2010, di Martin Campbell, Fuori controllo, con Mel Gibson, Ray Winstone. La figlia dell’agente di polizia Thomas Craven viene barbaramente uccisa. Gli inquirenti vorrebbero far credere che il vero bersaglio fosse il padre, ma la verità è un’altra.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1997, di P. J. Hogan, Il matrimonio del mio migliore amico, con Julia Roberts, Dermot Mulroney. Quando Julianne scopre che l’ex fidanzato Michael sta per sposare una bionda svampita, si accorge di amarlo ancora e viene assalita da un violento attacco di gelosia.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Baltasar Kormàkur, Everest, con Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. 1996: due spedizioni tentano di raggiungere la vetta del monte Everest. Tra gli scalatori c’è anche Scott Fischer, che affronterà prove al limite umano. Da una storia vera.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2000, di Stephen Daldry, Billy Elliot, con Jamie Bell, Gary Lewis, Jean Heywood. Billy, figlio di un minatore che rischia di perdere il lavoro, assiste casualmente ad una lezione di danza classica e se ne innamora. Il padre non condivide però questa sua passione.

Stasera in tv giovedì 1 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1993, di Nanni Moretti, Caro Diario, con Nanni Moretti, Antonio Neiwiller. Tre episodi. Nel primo un uomo vaga per una Roma deserta in agosto. Il secondo è ambientato alle Eolie. Il terzo è la cronistoria di una malattia di Nanni Moretti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Jeff Rowe, K. Spears, Tartarughe Ninja – Caos mutante. Le Tartarughe Ninja vogliono conquistare il cuore dei newyorkesi. Con l’aiuto dell’amica April decidono di combattere un gruppo di criminali, che detiene il controllo della metropoli.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Neill Blomkamp, Elysium, con Matt Damon, Sharlto Copley. Los Angeles 2154. A causa di un incidente sul lavoro, l’operaio Max rimane contaminato. La sua unica speranza è raggiungere la stazione orbitante Elysium, dove c’è la tecnologia per guarire ogni malattia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Nicolas Bedos, Masquerade – Ladri d’amore, con Pierre Niney. Adrien, ex ballerina, consuma la sua gioventù in Costa Azzurra, in compagnia di Martha, un’anziana gloria del cinema. Le cose cambiano quando conosce l’affascinante Margot.