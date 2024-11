Unstable 2 dal 1° agosto su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 1° agosto, su Netflix, debutta Unstable 2. La serie tv è rilasciata dalla piattaforma di intrattenimento streaming a partire dalle ore 09:00. Oltre che in Italia, la produzione è diffusa in contemporanea in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Unstable 2, regista e dove è girata

Unstable 2 è una produzione originale di Garfield Grove LoweProfile. La creazione è di Rob Lowe, John Owen e Victor Fresco. La seconda stagione è composta da otto episodi. Ciascuno di essi ha una durata di circa 25 minuti. Netflix li rilascia tutti insieme, nella giornata di giovedì 31 luglio.

La regia è a cura di Marc Buckland, Jay Chandrasekhar e Marc Buckland. La sceneggiatura è scritta da Samantha Shanker, Dominic Eugene Dierkes, Justin Nowell, Sean Clements, Guy Endore Kaiser, Alexandra Rush e Kate Loveless. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito.

Unstable 2, la trama

Nel corso delle puntate di Unstable 2, i protagonisti Ellis e Jackson devono fare i conti con ciò che è avvenuto durante la scorsa stagione. I due, infatti, sono riusciti a sventare l’azione di Jean, membro del consiglio che ha tentato di agire di nascosto per togliere Ellis dal vertice dell’azienda. Il protagonista, infuriato per ciò che è avvenuto, ha deciso di andare contro la legge, facendo esplodere l’auto dell’uomo.

Durante il secondo capitolo, come riporta Today, il personaggio principale deve affrontare le conseguenze delle sue azioni, che potrebbero costargli anche un periodo in carcere. Per tale motivo, inizia ad addestrare Jackson, che avrà il compito di prendere il suo posto.

Spoiler finale

Durante Unstable 2 è analizzato il rapporto fra padre e figlio. Ellis sottopone il giovane ad una serie di sfide, per mettere alla prova il suo lato imprenditoriale e, soprattutto, caratteriale. Essere un buon manager, d’altronde, richiede una serie di abilità e di competenze personali, come la capacità di farsi rispettare e seguire da tutti i lavoratori. A complicare le cose, però, ci pensa un nuovo arrivato, determinato a mettere i bastoni fra le ruote ai personaggi principali.

Unstable 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Unstable 2, serie tv che nel nostro paese è disponibile sulla piattaforma OTT Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 1° agosto.