Come uccidono le brave ragazze serie tv Netflix dal 1° agosto: luglio, cast e curiosità

Giovedì 1° agosto, su Netflix, è rilasciata alla visione la serie tv Come uccidono le brave ragazze. La produzione, come di consueto, è visibile, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00.

Come uccidono le brave ragazze, regista e dove è girata

Come uccidono le brave ragazze è una realizzazione delle società Moonage Pictures e ZDFneo. I produttori esecutivi sono Dolly Wells, Matthew Bouch, Holly Jackson, Poppy Cogan e Frith Tiplady. Basata sull’omonimo best seller di Holly Jackson, l’ideatrice della serie è Poppy Cogan.

La sceneggiatura è scritta da Ajoke Ibironke, Poppy Cogan, Zia Ahmed e Ruby Thomas. La regia, invece, è di Tom Vaughan e di Dolly Wells. La prima stagione è composta da un totale di sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, dove è ambientata la trama.

Come uccidono le brave ragazze, la trama

In Come uccidono le brave ragazze sono passati cinque anni da un terribile fatto che ha sconvolto il piccolo borgo di Little Kilton. La popolare studentessa Andie Bell, infatti, è stata uccisa. Insieme a lei era presente il cadavere del fidanzato Sal Singh. Sin da subito, tutti, comprese le forze dell’ordine, hanno pensato ad una dinamica di omicidio-suicidio. Di fatto, dunque, le indagini per appurare ciò che è realmente accaduto non sono mai partite.

Spoiler finale

Diversi anni dopo il fatto, in città non si parla d’altro. Pip Fitz Amobi è una studentessa dell’ultimo anno di liceo, che ha vissuto l’intero percorso scolastico sentendo parlare del caso di Andie Bell. Per un progetto di fine anno, Pip si interessa della vicenda e sin da subito si convince che molti segreti devono ancora emergere.

Inizia, così, una vera e propria indagine nel tentativo di risolvere il mistero. La protagonista, in particolare, si convince che non si sia trattato di un omicidio-suicidio, ma bensì di un doppio assassinio. Qualora tale ipotesi fosse vera, però, significherebbe che Sal Singh è innocente, mentre il killer è ancora in libertà. Tutti gli studenti del liceo potrebbero essere potenzialmente in pericolo.

Come uccidono le brave ragazze, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Come uccidono le brave ragazze, la cui prima stagione è rilasciata giovedì 1° agosto.