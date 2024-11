The Flash episodi Mercoledì per sempre e Non sentire il male su Italia 1: trama, cast e curiosità

Sabato 3 agosto, su Italia 1, sono in onda gli episodi Mercoledì per sempre e Non sentire il male di The Flash. Quelli odierni sono i primi due appuntamenti della nona stagione della serie. La rete Mediaset li propone dalle 16:10.

The Flash Mercoledì per sempre, regista e dove è girata

La nona stagione di The Flash, appartenente ai generi drammatico ed azione, è prodotta dalle società DC Entertainment, Warner Bros. Television, Berlanti Productions e Bonanza Productions. Ideata da Greg Barlanti, Geoff Johns ed Andrew Kreisberg, la sceneggiatura è scritta da Eric Wallace, Thomas Pound, Sarah Tarkoff, Gilber ed Albert Palizzi, Dan Fisk e Jonathan Butler. La regia è di Vanessa Parise, Brenton Spencer, Eric Wallace, Chad Lowe e Menhaj Huda.

The Flash 9 è l’ultimo capitolo della serie, che negli Stati Uniti ha debuttato nell’ottobre del 2014. La seconda stagione, ripresa fra gli USA e il Canada, è formata da tredici episodi. Ciascuno di essi ha una durata di 50 minuti circa.

The Flash Mercoledì per sempre, la trama

Durante Mercoledì per sempre di The Flash, Barry ha un duro scontro con Owen Mercer, meglio noto come Capitan Boomerang. I due hanno diverse posizioni in merito alla possibilità di rubare una sofisticata batteria, collegata ad un ordigno nucleare.

Mentre a Central City tornano alcune vecchie conoscenze, Barry ed Iris rivivono lo stesso giorno varie volte. Joe e Cecile hanno una conversazione molto sincera, durante la quale lui comunica la volontà di lasciare Central City.

Non sentire il male, la trama

Il secondo appuntamento della nona stagione della serie, visibile dalle 17:00 circa, si intitola Non sentire il male. Blaine chiede aiuto al Team Flash per riportare Frost in vita mediante l’utilizzo della Capsula di Rianimazione della Coscienza.

In breve tempo, però, emerge un problema: la capsula, infatti, può ripristinare esclusivamente una delle due coscienze. Barry ha dei sensi di colpa per ciò che è avvenuto a Caitlin, mentre Mark propone un piano che lascia tutti scettici. Infine, i laboratori STAR ricevono una visita inaspettata.

The Flash Mercoledì per sempre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della nona stagione di The Flash, al via nel nostro paese da sabato 3 agosto su Italia 1 e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.