My Home My Destiny, le puntate del 3 e del 4 agosto: trame, cast e curiosità

Sabato 3 e domenica 4 agosto, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap turca, in entrambe le giornate, è visibile a partire dalle 14:25. Gli episodi hanno una durata di circa 50 minuti.

My Home My Destiny 3 4 agosto, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 3 4 agosto, la trama del sabato

In My Home My Destiny di sabato 3 agosto, dopo il confronto avuto con Mehdi, Nuh e Cemile hanno un confronto. L’uomo, nel faccia a faccia, giura alla ragazza di non averla mai considerata un ripiego, né di utilizzarla con l’obiettivo di curare le ferite lasciate dopo quanto accaduto con Emine.

Dopo aver sentito tali parole, Cemile prova a tranquillizzarlo, sostenendo di non voler dare importanza a ciò che è avvenuto in passato, ma di volersi concentrare solo sul presente. I due, per siglare la loro unione, decidono di convolare a nozze. Nuh, nel tentativo di rispettare la tradizione, prova a convincere la famiglia di Cemile a starle vicino in un momento così tanto importante.

Cosa succede la domenica

Durante My Home My Destiny di domenica 4 agosto, Mehdi continua a tenere sotto controllo Zeynep, al punto da inseguirla in ogni suo spostamento. Il protagonista, al tempo stesso, rifiuta ogni tentativo di avance di Nazli, che però non intende demordere. Baris e Zeynep, nel frattempo, sono sempre più vicini. I due entrano in confidenza, tanto che parlano del loro passato. Infine, Nuh e Cemile sono ormai prossimi alle nozze, ma devono fare i conti con l’opposizione di Mehdi, contrario alle nozze fra l’amico e la sorella.

My Home My Destiny 3 4 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, in onda con nuovi appuntamenti nel pomeriggio del sabato e della domenica, su Canale 5 ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.