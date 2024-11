Segreti di famiglia, la trama del 4 agosto: trama, cast e curiosità

Domenica 4 agosto, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Segreti di famiglia. La serie turca, appartenente al genere thriller, è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa.

Segreti di famiglia 4 agosto, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della fiction è la Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Le riprese si sono svolte in Turchia.

La produzione continua ad ottenere ascolti discreti. La puntata trasmessa sette giorni fa, domenica 28 luglio, ha convinto poco più di un milione e mezzo di telespettatori, per una share del 13,2%. Quest’ultimo dato ha permesso a Canale 5 di essere la seconda rete più vista della giornata, dietro soltanto a Rai 2, che trasmetteva le Olimpiadi di Parigi.

Segreti di famiglia 4 agosto, la trama

In Segreti di famiglia di oggi, domenica 4 agosto, Eren, Ceylin ed Iilgaz collaborano per riuscire a raccogliere le prove necessarie per incastrare Engin e consegnarlo alla giustizia. Pars, tuttavia, non è per niente convinto dai metodi utilizzati dai tre e, per tale motivo, informa Ilgaz. Eren, a sua volta, parla con Ceylin e con suo marito, comunicando loro che il sangue ritrovato nell’auto è di Inci. Decide, allora, di portare a Pars la multa trovata all’interno del suo studio.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento del 4 agosto di Segreti di famiglia, Ceylin decide di affrontare in prima persona Engin. Quest’ultimo confessa di aver ucciso Inci ed afferma di non essersi affatto pentito per ciò che ha fatto. Come se non bastasse, prova a scaricare sugli altri le proprie colpe. Infine, Metin incendia il sacco di plastica che contiene gli abiti di Cinar macchiati con il sangue di Zafer. Il genitore, infatti, prova ad occultare ogni prova per proteggere il figlio.

Segreti di famiglia 4 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Segreti di famiglia, serie in onda oggi in prima serata su Canale 5 e visibile in streaming e on demand tramite il sito Mediaset Infinity.