Warrior terza stagione dal 5 agosto su Rai 4: trama, cast e curiosità

Lunedì 5 agosto, su Rai 4, rete visibile sul canale 21 del digitale terrestre, inizia la terza stagione di Warrior. La serie è in onda dalle 22:55 circa.

Warrior terza stagione, regista e dove è girata

La terza stagione di Warrior è una produzione originale delle società Bruce Lee Entertainment, Tropper Ink Productions e Perfect Storm Productions. Ideata da Jonathan Tropper e da Justin Lin, la trama è ambientata nella metà del 1800. La sceneggiatura è firmata da Jonathan Tropper, Brad Kane e Josh Stoddart. Con loro anche Evan Endicott, Francisca X. Hu, Glenise Mullins e Lillian Yu.

I registi presenti dietro la macchina da presa, invece, sono Nima Nourizadeh, Dustin Nguyen, Dinh Thai, Brett Chan, Loni Peristere e Dennie Gordon. Il terzo capitolo della fiction è composta da un totale di dieci appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Rai 4 ne trasmette due alla settimana, nella giornata del lunedì. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

Warrior terza stagione, la trama

In Warrior 3 procedono le vicende del protagonista Ah Sahm. Quest’ultimo è un immigrato cinese, che progressivamente è diventato uno dei membri di spicco di una delle famiglie criminali più potenti di Chinatown. La vita di Ah cambia per sempre quando ritrova la sorella, che però lavora per la famiglia rivale.

Nella terza stagione di Warrior è centrale il rapporto fra Ah e la sorella. Il personaggio principale, infatti, deve fare i conti la scalata al potere della giovane, che grazie ai suoi contatti con i vertici politici è oramai riuscita a prendere il controllo di Chinatown.

Spoiler finale

Nelle nuove puntate della serie, visibile in prima visione in chiaro su Rai 4, il protagonista deve trovare dei nuovi modi per sopravvivere, all’interno di una città che, per lui, diventa sempre più ostile. Nei primi due appuntamenti, fra la gang Long Zi e quella Hop Wei torna ad alimentarsi la tensione. La prima, in particolare, ha rotto i trattati di pace, vendendo della droga nel territorio dei rivali. Ah Sahm, infine, dà il via ad una rivolta.

Warrior terza stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Warrior 3, i cui primi due episodi sono trasmessi nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, dalle 22:50 circa su Rai 4 e in streaming ed on demand su Rai Play.