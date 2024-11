Hercai Amore e vendetta, la puntata del 5 agosto: trama, cast e curiosità

Lunedì 5 agosto, su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e vendetta. La soap turca è trasmessa in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Hercai Amore e vendetta 5 agosto, regista e dove è girata

La serie, appartenente al genere drammatico, è realizzata in Turchia. Qui ha debuttato oramai quattro anni fa, nel 2019, ottenendo buoni ascolti sull’emittente ATV. La trama è ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz. Gli sceneggiatori sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. I registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 5 agosto, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, lunedì 5 agosto, continua ad essere centrale il rapporto fra Miran e Reyyan. La protagonista, nonostante le ultime vicissitudini, continua a non voler avere niente a che fare con l’uomo. Quest’ultimo, però, è disposto a fare di tutto pur di riuscire a tornare insieme alla donna amata. La sua missione, tuttavia, si dimostra ben presto più difficile del previsto. Intanto, Azat nota, per puro caso, Hazar e Zehra mentre sono intenti a conversare. L’uomo, allora, si ferma ad origliare ciò che i due dicono. Così facendo, effettua una scoperta sorprendente in merito a Reyyan.

Spoiler finale

Durante l’episodio visibile oggi della soap, Nasuh porta avanti i suoi piani di vendetta contro Yaren. La nipote, infatti, è accusata dal nonno di aver tramato alle sue spalle con la famiglia rivale. Per tale motivo, Nasuh ha deciso di costringere la giovane a convolare a nozze. Lei prova a discolparsi e prega il nonno affinché possa annullare il matrimonio. Lui, però, sembra inamovibile ed è determinato a punire la nipote, giudicando imperdonabile il suo comportamento. Yaren, allora, decide di parlare con Firat, sperando di ricevere da quest’ultimo un aiuto.

Hercai Amore e vendetta 5 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.