Grown Ish, la sesta stagione dal 7 agosto su Disney+: trama, cast e curiosità

Mercoledì 7 agosto, la piattaforma di intrattenimento streaming Disney+ propone la sesta stagione di Grown Ish. La sit com, nel nostro paese, è visibile a partire dalle ore 09:00.

Grown Ish sesta stagione, regista e dove è girata

Ideata da Larry Wilmore e da Kenya Barris, la serie è una produzione originale delle società Principato Young Entertainment, Artists First, Khalabo Ink Society e Cinema Gipsy Productions. La sit com è lo spin off di Black Ish, serie trasmessa dal 2014 al 2022 sull’emittente statunitense ABC.

Tutte e sei le stagioni di Grown Ish sono state trasmesse sull’emittente nordamericana Freeform. La sceneggiatura del sesto capitolo è scritta da Franklin Hardy, Steven White, Melanie Boysaw, Lo Howard, Maria Rochelle Smith, Liz Elverenli, Richard Brandon Manus e Rickey Larke. La regia è di Molly McGlynn, Nick Wong, Shiri Appleby, Eric Dean Seaton, E. Langston Craig, Linda Mendoza e Toby Burge.

Il capitolo visibile nel nostro paese dal 6 agosto è composto da diciotto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 20/25 minuti. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

Grown Ish sesta stagione, la trama

Nella sesta stagione di Grown Ish è protagonista Junior. Quest’ultimo, infatti, ha sempre vissuto nell’ombra della sorella maggiore Zoey. Per lui, però, è arrivato ora il momento di provare a prendere in mano le redini della sua vita.

Intanto, ci sono dei problemi per Andre. Quest’ultimo, dopo aver pranzato con il padre, ha un momento di sconforto. A pesare, in particolare, vi è l’incertezza in merito al suo futuro, soprattutto relativamente al proseguo dell’avventura scolastica e alla relazione con Annika.

Spoiler finale

In seguito, nel corso dei prossimi appuntamenti, Doug deve organizzare una festa, mentre per Andre ed Annika arriva un momento molto importante, che crea in loro notevole ansia. Zoey ed Aaron, fra alti e bassi, arrivano al terzo mese di convivenza e per loro è giunto il tempo di prendere decisioni che potrebbero essere fondamentali per il loro futuro insieme. Infine, il rapporto di amicizia fra Zaara ed Andre entra in crisi a causa di alcuni comportamenti di lui.

Grown Ish sesta stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Grown Ish 6, rilasciata in Italia dalle ore 09:00 di mercoledì 7 agosto, su Disney+.