Stasera in tv mercoledì 7 agosto 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 7 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Monica Maggioni, Newsroom. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 7 agosto 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Sono tre, tutte in campo maschile, le finali di atletica in programma questa sera allo Stade de France di Parigi: lancio del disco, 400m e 300m siepi. Alle 20 si gioca la seconda semifinale di pallavolo maschile, mentre in seconda serata il pugilato assegna l’oro nelle categorie 63,5 e 80 kg uomini.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Newsroom. Quarto e ultimo appuntamento con l’innovativo programma di Monica Maggioni che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per raccontare e approfondire l’attualità e le grandi questioni globali. Anche le inchieste di stasera sono disponibili su RaiPlay qualche giorno prima della messa in onda.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Bianca e Falliero. Roberto Abbado dirige l’Orchestra Rai che interpreta il melodramma in due atti di Rossini con la regia di Jean-Louis Grinda. Nel cast: Jessica Pratt, nel ruolo di Bianca, Aya Wakizono in quello di Falliero. Maestri del Coro Ventidio Basso, Giovanni Farina.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La calda estate del 2024, tra cronaca, politica, economia e costume, offre a Giuseppe Brindisi innumerevoli spunti per costruire ogni mercoledì la scaletta del suo programma di approfondimento, l’unico tra quelli della prima serata di Rete 4 ad andare in onda anche nel mese di agosto.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Ad Angkor (Cambogia) si chiude la 10° edizione del reality con Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Chi vincerà tra Joe e Andrea, “Gli italoamericani”, Federica e Matteo, “I novelli sposi” e “Le mediterranee” Carolina e Barbara?

Su Nove, alle 21.25, il reality Il contadino cerca moglie. Da stasera e per le prossime tre settimane rivediamo l’ultima stagione del programma condotto da Gabriele Corsi in cui otto contadini, e per la prima volta una contadina, sono alla ricerca dell’anima gemella.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Enzo Missione Spose. Enzo Miccio si reca a Brescia per aiutare alcune spose a trovare l’abito perfetto per il giorno più importante della loro vita: incontrerà la romantica Lavinia e l’esuberante Jennifer. Ma la sfida sarà Kerly, sposa dal sapore esotico.

I film di questa sera mercoledì 7 agosto 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 1984, di Ron Howard, Splash – Una sirena a Manhattan, con Tom Hanks, Daryl Hannah. Allen (Tom Hanks), impacciato commerciante, cade in mare a Cape Cod e viene salvato dalla sirena Madison (Daryl Hannah), che poi decide di andarlo a trovare a Manhattan. Nasce così una bella intesa, piena di imprevisti; ma nascondere agli altri la vera natura di Madison non sarà facile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Fabrizio Guarducci, Una sconosciuta, con Desirèe Noferini, Sebastiano Somma. In una cittadina quasi deserta a causa di un’epidemia, un’affascinante sconosciuta inizia a frequentare un bar in orari precisi. Il suo silenzio, enigmatico, induce gli avventori a riflettere sulle proprie scelte di vita.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2021, Mollo tutto e apro un chiringuito, con Germano Lanzoni. L’equilibrio del Signor Imbruttito (Germano Lanzoni), dirigente milanese di una grande multinazionale, viene rotto dal naufragio di un grande affare, il più importante della sua carriera. Caduto in depressione, l’Imbruttito accetta la proposta di una amico e decide di acquistare un chiringuito in Sardegna.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gareth Edwards, Godzilla, con Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen. A dieci anni dalla sua scomparsa, Godzilla viene risvegliato da alcuni esseri, i Muto, e torna a seminare terrore. Il tenente Ford Brody farà di tutto per sventare la minaccia.

Stasera in tv mercoledì 7 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Woody Allen, Rifkin’s Festival, con Wallace Shawn. Sue e Mort si recano in Spagna al Festival del cinema di San Sebastian. Qui la donna, sedotta dalla settima arte, intraprende una relazione con l’affascinante cineasta Philippe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di e con Ben Affleck, The Town. Boston: dopo essersi innamorato dell’impiegata che ha preso in ostaggio durante un colpo in banca, Doug decide di cambiare vita. Ma i suoi complici lo costringono a compiere un’ultima rapina.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2023, di Michael Chaves, The Nun II, con Taissa Farmiga, Jonas Bloquet. 1956. Francia. Un prete viene assassinato e una forza maligna si diffonde. Suor Irene si trova nuovamente a combattere faccia a faccia con la forza diabolica di Valak, la suora demoniaca.