Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no puntata 7 agosto: trama, cast e curiosità

Mercoledì 7 agosto, su Sky Serie, prosegue la seconda stagione di Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no. La serie è trasmessa in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no è una produzione originale di Anton, Lookout Point Ltd e Word Wonder Ring Stardom. L’ideatore è Sally Wainwright, che ha scritto anche la sceneggiatura. La trama, ambientata nel Regno Unito della prima metà del 1800, è ispirata ai diari della proprietaria terriera e scrittrice Anne Lister, qui interpretata da Suranne Jones.

La regia è di Edward Hall, Amanda Brotchie e Fergus O’Brien. La seconda stagione ha debuttato nel 2022 sull’emittente britannica HBO. In Italia, invece, il capitolo d’esordio è stato trasmesso su LaF, rete del digitale terrestre che, però, ha chiuso oramai due anni fa. Le riprese si sono svolte in varie località del Regno Unito.

Nel corso di Gentleman Jack Nessuna mi ha mai detto di no di oggi, mercoledì 7 agosto, la costruzione di una nuova ferrovia nello Yorkshire ha avuto un forte impatto sulle protagoniste. In particolare, Anne, non appena lo viene a sapere, mostra grande entusiasmo.

Intanto, Anne ed Ann decidono di compiere un’azione per dimostrare ai parenti della seconda che la signorina Walker sta prosperando a Shibden Hall. Suzannah, la figlia di Washington, confida alla madre le difficoltà riscontrate nella sua vita coniugale.

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno della serie, visibile in Italia a pagamento su Sky Serie, Lister intende mettere in chiaro il proprio rapporto con Mariana Lawton. Al tempo stesso, deve far fronte agli sforzi della sua ex amante, che fa di tutto per provare a riconquistarla. Anne, in un primo momento, si dimostra inamovibile, sottolineando di provare forti sentimenti per Ann. Ben presto, però, i suoi sentimenti nei confronti di Lowton rischiano di mettere a dura prova il matrimonio con la protagonista.

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli otto appuntamenti della seconda stagione della serie, la cui programmazione tv italiana procede oggi, mercoledì 7 agosto, in prima serata su Sky Serie ed in streaming ed on demand tramite l’applicazione Sky Go.