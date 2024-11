Shahmaran, la seconda stagione su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 8 agosto, su Netflix, è rilasciata alla visione la seconda stagione di Shahmaran. La piattaforma di intrattenimento streaming propone la serie a partire dalle ore 09:00.

Shahmaran seconda stagione, regista e dove è girata

Shahmaran 2 è una produzione seriale originaria della Turchia. Appartenente al genere fantasy, è realizzata dalla società Tims & B Productions. La prima stagione è stata rilasciata nel gennaio del 2023 ed ha ottenuto un discreto successo a livello internazionale.

La trama è liberamente ispirata all’opera Sah I Mar, realizzata da Emine Buzkan Kaynak. Colui che ha scritto la sceneggiatura della serie è Pinar Bulut. La regia, invece, è di Umur Turagay. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia. In particolare, molte delle scene sono state girate nelle località Datca ed Adana.

La seconda stagione di Shahmaran è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene per tutti i titoli presenti nel proprio catalogo, rilascia gli appuntamenti tutti insieme, dalle ore 09:00.

Shahmaran seconda stagione, la trama

Nel corso della seconda stagione di Shahmaran ha grande spazio Lillith. Quest’ultima, sul finire dello scorso capitolo, era stata sconfitta dalla protagonista Sahsu, che a sua volta era riuscita a mettere in atto la profezia.

Ora, nei nuovi appuntamenti, Lillith è una furia contro la protagonista ed è assetata di vendetta. È passato un po’ di tempo dal finale della prima stagione e, oramai, la maledizione è alle spalle. Al suo fianco trova un alleato inaspettato. Si tratta di Cihan, un personaggio decisamente misterioso interpretato dall’attore turco Mert Ramazan Demir.

Spoiler finale

Intanto, durante gli otto episodi della seconda stagione, lo spirito di Shahmaran si sta risvegliando nel corpo di Sahsu, che come detto è riuscita a mettere in atto la profezia. Il suo percorso di trasformazione, però, sarà continuamente ostacolo dalla già citata Lillith. Le interferenze di quest’ultima, infine, mettono a dura prova l’amore fra il personaggio principale e Maran. L’uomo, ben presto, si rende conto di non avere altra scelta se non quella di affidarsi completamente alla protagonista.

Shahmaran seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Shahmaran, serie tv turca il cui nuovo capitolo è rilasciato da Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 8 agosto.