The Umbrella Academy, la quarta stagione dall’8 agosto su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 8 agosto, su Netflix, è rilasciata alla visione la quarta stagione di The Umbrella Academy. La serie tv, distribuita in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo, è visibile nel nostro paese a partire dalle ore 09:00.

The Umbrella Academy quarta stagione, regista e dove è girata

The Umbrella Academy è una produzione originale delle società Dark Horse Entertainment, Universal Cable Productions e Borderline Entertainment. Ideata da Steve Blackman, la trama è liberamente ispirata agli omonimi fumetti scritti da Gerard Way.

La quarta stagione, le cui riprese si sono svolte negli Stati Uniti, chiude definitivamente la serie. Essa ha debuttato nel 2019 e, sin da subito, ha ottenuto un grande successo internazionale, divenendo fra i titoli di punta dell’offerta di Netflix.

I registi di The Umbrella Academy sono Paco Cabezas e Neville Kidd. La sceneggiatura, invece, è firmata da Jesse McKeown, Aeryn Michelle Williams, Molly Nussbaum, Robert Askins, Thomas Page McBee ed Elizabeth Padden. Sei gli appuntamenti previsti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso accade per i suoi titoli, li rilascia tutti insieme, nella giornata di giovedì 8 agosto.

The Umbrella Academy quarta stagione, la trama

Nel corso della quarta stagione di The Umbrella Academy, per i protagonisti è tempo di iniziare una nuova e più complessa fase della loro vita. I fratelli Hargreeves, dopo lo scontro avvenuto all’Hotel Oblivion sul finire della scorsa stagione, sono ora separati.

In seguito al ricomponimento delle linee temporali, entrambi i personaggi principali devono difendersi da soli, fra l’altro senza poter contare sui propri poteri, che oramai sembrano svaniti per sempre.

Spoiler finale

Durante The Umbrella Academy 4, i membri dell’Umbrella Academy sono chiamati a riunire le proprie forze per un’ultima, entusiasmante impresa. I protagonisti, seppur con il rischio di interrompere la fragile pace trovata, devono fronteggiare i Custodi. È con tale nome che si fanno chiamare i partecipanti ad una misteriosa organizzazione, che realizza degli incontri clandestini e che sembra essere mossa da intenti malevoli.

The Umbrella Academy quarta stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Umbrella Academy 4, in onda su Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, giovedì 8 agosto.