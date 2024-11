Segreti di famiglia, trama, cast e curiosità della puntata dell’11 agosto: Engin accusa Yekta

Domenica 11 agosto, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Segreti di famiglia. La fiction turca è visibile in prima serata, dalle 21:25 circa.

Segreti di famiglia 11 agosto, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della fiction è la Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Segreti di famiglia 11 agosto, la trama

Nel corso della puntata di domenica 11 agosto di Segreti di famiglia continua a tenere banco la confessione di Engin. Quest’ultimo, la scorsa settimana, parlando con Ceylin ha ammesso di aver ucciso Inci. Yekta, nel nuovo appuntamento, decide di recarsi con Engin da Pars e porta con sé la documentazione che, a suo dire, comprova la versione data dal figlio.

Pars, leggendo i fogli ricevuti, non è assolutamente convinto ed esprime le proprie perplessità, facendo notare all’avvocato le incongruenze presenti nel caso. Decide, allora, di richiedere un mandato di perquisizione ed ordina ad Eren di gestire personalmente la vicenda.

Intanto, durante Segreti di famiglia di oggi, nei pressi dell’ingresso della villa di Yekta sono rinvenute alcune macchie di sangue. Pars, non appena lo scopre, chiede ad Eren di prelevarne un campione, senza farsi notare.

Spoiler finale

Engin, nell’appuntamento odierno, è portato in tribunale. A sorpresa, di fronte ai giudici, si dichiara innocente ed accusa il padre Yekta di aver commesso l’omicidio di Inci. L’avvocato, allora, si reca da Pars e prova a convincerlo ad arrestare subito Engin, minacciandolo di svelare un suo importante segreto.

Infine, Ilgaz vorrebbe che Pars tenga Engin in custodia per almeno un altro giorno prima di accettare una forma qualsiasi di accordo. Ceylin, tuttavia, non è d’accordo.

Segreti di famiglia 11 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Segreti di famiglia, serie tv turca la cui nuova puntata è in onda su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity domenica 11 agosto.