Sorelle e delitti episodi Pesce nero e Il melo giapponese: trama, cast e curiosità

Domenica 18 agosto, su Rai 2, trasmette gli episodi Pesce nero e Il melo giapponese di Sorelle e delitti. La serie tv, prodotta in Germania, è visibile nel nostro paese dalle ore 14:00.

Sorelle e delitti Pesce nero, regista e dove è girata

Sorelle e delitti ha come produttori esecutivi Miriam Dussel e Matthias Walther. Le società che lo hanno realizzato sono la Akzente Film e la Fernsehproduktion Fiction Magnet. Conosciuta a livello internazionale con il titolo Sisters of Murder, ha debuttato in patria nel 2022 sull’emittente locale ZDF. Appartenente al genere poliziesco, la fiction è ambientata in Germania, dove si sono svolte anche le riprese.

La prima stagione, al via in Italia il 18 agosto, è composta da quattro appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Coloro che hanno diretto gli episodi sono Ole Zapatka e Christian Theede. La sceneggiatura è firmata da Kathrin Richter, Jurgen Schlagenhof, Sabine Radebold, Richard Caesar e Lasse Nolte.

Sorelle e delitti Pesce nero, la trama

Nel corso di Pesce nero di Sorelle e delitti, le due protagoniste devono affrontare alcuni problemi personali. Dopo la morte del padre, infatti, Viktoria e Felicitas non sembrano andare troppo d’accordo. Tuttavia, devono mettere da parte le loro divisioni per collaborare alla risoluzione di un caso di omicidio. La vittima è un uomo decisamente molto noto nella zona, in quanto era un ricco imprenditore impegnato nel settore ittico. Dopo aver sondato varie piste, sembra emergere quella sentimentale: poco prima di essere ucciso, l’uomo d’affari ha avuto un forte attrito con la moglie.

Il melo giapponese, la trama

Al termine di Pesce nero, il pomeriggio con Sorelle e delitti procede con l’appuntamento intitolato Il melo giapponese. In esso, Viktoria e Felicitas sono chiamate ad indagare dopo che due persone muoiono in un incidente stradale. Inizialmente, si pensa alla presenza di un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso. Tuttavia, dopo i primi rilievi, emergono delle tracce di polline e di segatura che fanno pensare ad uno scenario ben differente.

Sorelle e delitti Pesce nero, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i primi due appuntamenti di Sorelle e delitti, in onda dalle 14:00 su Rai 2 domenica 18 agosto ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.