Stasera in tv domenica 18 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 18 agosto 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest – Il racconto. Su Italia 1, il game show condotto da Enrico Papi, TILT – Tieni il tempo.

Stasera in tv domenica 18 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la prima puntata della fiction Di padre in figlia, con Cristiana Capotondi, Alessio Boni. Bassano del Grappa, 1958. Franca (Stefania Rocca), moglie di Giovanni (Alessio Boni) e già mamma di due bimbe partorisce due gemelli. Dieci anni dopo, la primogenita Maria Teresa (Cristiana Capotondi) mira alla laurea, mentre la sorella Elena si fidanza con il figlio del sindaco.

Su Rai3, alle 21.10, l’attualità con Farwest – Il racconto. Anche stasera vengono riproposte le inchieste più interessanti fra quelle trasmesse negli ultimi mesi. Così Salvo Sottile definisce la sua trasmissione: “Siamo un programma di approfondimento che vuole cercare di portare qualità al suo racconto, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove,

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Segreti di famiglia, con Kaan Urgancioglu. Ilgaz (Kaan Urgancioglu) e Ceylin hanno solo 24 ore di tempo a disposizione per raccogliere le prove contro Engin, altrimenti il giudice potrebbe liberarlo. Eren scopre una foto delle vacanze della famiglia Tilmen in cui si vede una valigia che è uguale a quella usata per abbandonare Inci nel cassonetto.

Su Italia 1, alle 21.20, il game show TILT – Tieni il tempo. Riparte il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi, interrotto la scorsa settimana per lasciare spazio alla Coppa Italia. Anche stasera si sfidano due squadre di vip alle prese con gare basate sulle sette note. Nelle prime tre puntate si è distinto il team di cui fa parte il maestro Beppe Vessicchio.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Neanche una settimana di ferie per Marianna Aprile e Luca Telese che ogni sera, anche ad agosto, approfondiscono i fatti del giorno. Su tutti, le mosse del governo Meloni e la corsa alla Casa Bianca di Harris e Trump.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Viene riproposta la finale dell’edizione numero 13, condotta da Aurora e Frou. Tra i contendenti scelti da Khaby Lame con gli altri tre giudici ritroviamo stasera la cantante Flora Donzelli e la giovanissima pole dancer Francesca Cesarini.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Rivediamo la puntata in cui Francesco Panella va alla scoperta dei migliori ristoranti di Bangkok, in Thailandia. Come sempre Panella si fa guidare da tre espatriati che lo portano a mangiare nel loro locale del cuore.

I film di questa sera domenica 18 agosto 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1983, di Bill Forsyth, Local Hero, con Peter Riegert. Una compagnia petrolifera americana manda un suo giovane funzionario in Scozia per acquistare un intero villaggio dove vogliono costruire una raffineria. Ma le cose non vanno come previsto.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 1994, di Wolfgang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom, Erica Bana. Paride (Orlando Bloom), figlio di Priamo, re di Troia, rapisce Elena (Diane Kruger), moglie di Menelao, re di Sparta. Per l’onta subìta, gli spartani dichiarano guerra ai troiani e cercano di prendere la città. Tra gli assedianti c’è anche il valoroso Achille (Brad Pitt), un guerriero quasi immortale.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1996, di Neil Jordan, Michael Collins, con Liam Neeson, Aidan Quinn. Irlanda, 1916. Michael Collins si batte per l’indipendenza del Paese. Scelto come interlocutore per il negoziato con gli inglesi, l’uomo viene assassinato in un’imboscata.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Carlo Verdone, I due Carabinieri, con Carlo Verdone, Enrico Montesano. Glauco e Marino si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Ma quando entrambi s’innamorano dell’affascinante Rita, che sembra apprezzare Glauco, le cose si complicano.

Stasera in tv domenica 18 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Marco Martani, Eravamo bambini, con Alessio Lapice. Calabria. Un gruppo di amici accumunati da un trauma vissuto da bambini, tra i quali il poliziotto Gianluca e l’emotiva Margherita, si riunisce dopo diversi anni nel paese d’origine in Calabria per fare giustizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros – Il film. Mario e Luigi, idraulici di Brooklyn, vengono catapultati nel Regno dei Funghi. I due devono superare un labirinto sotterraneo pieno di pericoli e portare in salvo la Principessa Peach.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2000, di Ridley Scott, Il gladiatore, con Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Massimo, un valoroso generale romano, viene fatto schiavo dopo che Commodo ha sterminato la sua famiglia. Diventato un gladiatore, decide di vendicarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Alan J. Pakula, Il rapporto Pelican, con Julia Roberts, Denzel Washington. Dopo l’omicidio di due giudici, Darby, studentessa di legge, formula una teoria che rischia di compromettere la Casa Bianca. Ora qualcuno sta cercando di ucciderla.