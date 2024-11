Segreti di famiglia, la puntata del 18 agosto: trama, cast e curiosità

Domenica 18 agosto, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento di Segreti di famiglia. La soap turca, che ha tenuto compagnia al pubblico per tutta la bella stagione, è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa.

Segreti di famiglia 18 agosto, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della fiction è la Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Le riprese si sono svolte in Turchia. La fiction, nonostante la forte controprogrammazione avuta, ha ottenuto comunque ascolti discreti. La scorsa settimana, contro la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, la produzione ha intrattenuto 1.4 milioni di telespettatori, per una share del 12%.

Segreti di famiglia 18 agosto, la trama

Durante Segreti di famiglia di oggi, domenica 18 agosto, Ilgaz e Ceylin devono lavorare sodo perché hanno ventiquattro ore di tempo per raccogliere prove contro Engin. Il giudice, altrimenti, sarà costretto a lasciarlo in libertà. I due riescono ad entrare in possesso di un video che mostra l’uomo mentre sale sul ponte Galata, distrugge un cellulare e lo getta in mare. Alla ricerca di risposte, entrambi decidono di ripercorrere lo stesso itinerario svolto da Engin nella notte in cui si è commesso un omicidio.

Spoiler finale

In seguito, nel corso di Segreti di famiglia, Eren effettua una scoperta importante. Infatti, entra in possesso di una foto che ritrae le vacanze della famiglia Tilmen. Nell’immagine è presente una valigia identica a quella usata per abbandonare il corpo di Inci all’interno del cassonetto. Per avere un’idea dei fatti più chiari, decide di confrontare i peli di gatto trovati nella valigia con quelli del gatto di Engin e trova una corrispondenza. Infine, Metin chiede al capo di annullare la sua richiesta di pensionamento.

Segreti di famiglia 18 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Segreti di famiglia, serie tv turca la cui nuova puntata è in onda su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity domenica 11 agosto.