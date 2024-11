CSI Vegas episodi Salute e benessere e Uomo vs Macchina su Rai 2: trama, cast e curiosità

Domenica 18 agosto, su Rai 2, sono in onda gli episodi Salute e benessere e Uomo vs Macchina di CSI Vegas. La serie, spin off dello storico titolo CSI, è visibile in prima serata, dalle 21:00 circa.

CSI Vegas Salute e benessere, regista e dove è girata

Girata ed ambientata nella città di Las Vegas, la serie è una produzione originale di CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television e Trace Pictures. L’ideatore della fiction è Jason Tracey. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Tom Camarda, Erin Feeley, Gina Lamar, Ruben Garcia, Omar Madha e Kenneth Fink. Gli sceneggiatori che hanno scritto la trama, invece, sono Marisa Tam, Jason Tracey, Craig O’Neill, Dave Metzger, Gabriel Ho, Safia M. Dirie, Ryan Lee e Camille D’Elia.

Dieci gli appuntamenti che compongono la terza stagione del titolo, iniziata su Rai 2 la scorsa settimana. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, la seconda rete della TV di Stato ne propone due al giorno, nella prima serata della domenica.

CSI Vegas Salute e benessere, la trama

Durante Salute e benessere di CSI Vegas, i protagonisti temono per la vita di Allie. Quest’ultima, infatti, rimane coinvolta nel crollo del soffitto di un sotterraneo di un ospedale. In seguito a tale evento, rimane intrappolata. Folsom, in attesa dei soccorsi, prova a mantenere i contatti con lei, standole vicina ed invitandola a risparmiare le energie. Catherine e Beau devono affrontare le conseguenze di una crisi di coppia. Max, supportata dal resto della squadra di detective, infine, dà la caccia ad un pericoloso cannibale.

Uomo vs Macchina, la trama

In seguito, la serata con CSI Vegas va avanti con l’appuntamento Uomo vs Macchina. I personaggi principali rinvengono in una fabbrica il corpo senza vita di un uomo. Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo, effettuano i rilievi del caso e maturano un sospetto: il killer potrebbe essere un robot. Ad alimentare i dubbi vi è il fatto che sul cadavere è rinvenuto un frammento di vetro.

CSI Vegas Salute e benessere, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante CSI Vegas 3, i cui nuovi appuntamenti sono fruibili domenica 18 agosto su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.