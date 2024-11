Pagan Peak 3 su Rai 4 dal 18 agosto: trama, cast e curiosità

Domenica 18 agosto, su Rai 4, esordisce Pagan Peak 3. La serie, appartenente ai generi thriller e poliziesco, è visibile in prima serata, dalle 21:15 circa.

Pagan Peak 3, regista e dove è girata

Pagan Peak 3 è una produzione originale della Germania. Le società che l’hanno realizzata sono Epo Film e Wiedemann e Berg Filmproduktion. Trasmessa per la prima volta sull’emittente tedesca Sky One nel 2023 con il titolo Der Pass, la terza stagione della fiction è composta da otto episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 45 minuti.

Salvo modifiche di palinsesto, Rai 4 ne propone due alla settimana, nella giornata della domenica. Le riprese si sono svolte in varie località della Germania e dell’Austria. La sceneggiatura, tratta dalla serie The Bridge, è scritta da Mike Majzen, Cyrill Boss e Philipp Stennert. Questi ultimi sono anche gli ideatori e i registi.

Pagan Peak 3, la trama

Nel corso del primo appuntamento di Pagan Peak 3, la protagonista Ellie sta attraversando un momento complicato. La donna, infatti, non riesce più ad essere serena da quando Yela è stata uccisa. Furente, vorrebbe che anche Gedeon subisse le conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo, prova ad entrare in contatto con il padre di Yela, che però la respinge. Gedeon, intanto, ha accettato di farsi aiutare e scava a fondo nel suo passato. In seguito, Samir, un motociclista, rimane vittima di un incidente stradale. La dinamica dei fatti desta qualche perplessità negli inquirenti, che decidono di avviare una indagine.

Spoiler finale

In seguito, in Pagan Peak 3, i personaggi principali rinvengono un cadavere carbonizzato in Austria. Nella squadra arriva un nuovo membro, chiamato a prendere il posto di Ellie e ad assumere il delicato ruolo di ufficiale di collegamento nell’unità speciale tedesco-austriaca. Gedeon, invece, ha dei problemi con il suo collega, Rafael Lutz. Il protagonista, in particolare, non si fida dell’uomo, al punto da decidere di allontanarlo in modo irreversibile dalla task force.

Pagan Peak 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza stagione di Pagan Peak, i cui primi due appuntamenti sono in onda in chiaro dalle 21:20 su Rai 4 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.