Le Storie di Un Posto al Sole, le puntate dal 19 al 23 agosto

Da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, Rai 3 propone Le Storie di Un Posto al Sole. Gli appuntamenti speciali della soap, la più longeva della televisione italiana, sono in on onda dalle ore 20:45.

Le Storie di Un Posto al Sole 19 23 agosto, regista e dove è girata

Come di consueto, in occasione del periodo di Ferragosto, la TV di Stato decide di non trasmette appuntamenti inediti di Un Posto al Sole. La stagione 2023-2024, terminata di recente, è stata la ventottesima. Il titolo, prodotto da Rai Fiction e Fremantle Italia con la collaborazione del Centro di Produzione TV Rai di Napoli, è diretto da Stefano Amatucci.

In attesa dei nuovi appuntamenti, i tanti fan della produzione possono ripercorrere alcune delle storie più belle e coinvolgenti accadute ai protagonisti della serie nella scorsa stagione. Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio, direttamente da Palazzo Palladini, c’è Rosa (Daniela Ioia). Con lei, fanno delle incursioni Manuel, Marika, Roberto Ferri, Pino e Rossella.

Le Storie di Un Posto al Sole 19 23 agosto, la trama

Durante Le Storie di Un Posto al Sole del 19 agosto è protagonista Eduardo. A lungo boss della camorra, è mostrato il percorso che lo ha portato a cambiare vita e a pentirsi per tutto ciò che ha fatto. La sua decisione lo ha costretto ad entrare nel programma di protezione testimoni insieme a Federico e Clara ed ha attirato l’ira del boss Torrente, desideroso di vendetta.

Il martedì, invece, la collezione delle storie di Un Posto al Sole ha come grande protagonista Rosa. Quest’ultima, confidandosi con il postino Pino, che le fa la corte, racconta la sua storia d’amore con Damiano. Ex migliore amico di Eduardo, i due si conoscono sin da giovanissimi e dal loro amore è nato Manuel. Nonostante il sentimento per l’uomo non sia mai svanito, la loro relazione è durata pochissimo.

Spoiler finale

In Le Storie di Un Posto al Sole di mercoledì, Rosa e Manuel parlano del rapporto di Giulia e Luca, che hanno offerto loro una calorosa accoglienza. La soap giovedì non va in onda, mentre il venerdì raddoppia con un doppio appuntamento. Nel primo, il pubblico rivede il legame fra Niko e Valeria, tornata a Napoli dopo vari anni. Un legame, il loro, che ha mandato in crisi Manuela, disperata per la fine della storia con il ragazzo. Nel secondo episodio, Rossella ripercorre con Manuel la sua storia con Nunzio.

Le Storie di Un Posto al Sole 19 23 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Le Storie di Un posto al Sole, visibile su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.