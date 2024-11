Hotel Portofino, le trame dal 19 al 22 agosto

Da lunedì 19 a giovedì 22 agosto, su Rai 2, sono in onda nuovi appuntamenti di Hotel Portofino. La prima stagione della serie è stata trasmessa nel prime time di Rai 1 nella scorsa estate. Dopo i bassi ascolti ottenuti, la TV di Stato ha deciso di proporre gli appuntamenti del secondo e terzo capitolo nel daytime del pomeriggio della seconda rete, dalle 16:20.

Hotel Portofino 19 22 agosto, regista e dove è girata

Hotel Portofino è una produzione originale della società Eagle Eye Drama. L’ideatore è Matt Baker, che ha scritto anche la sceneggiatura. La regia, invece, è affidata a Jon Jones e ad Adam Wimpenny. Gli appuntamenti del 19 agosto sono gli ultimi due della seconda stagione. Martedì, mercoledì e giovedì, invece, sono proposti i sei episodi del terzo ed ultimo capitolo della fiction.

Hotel Portofino 19 22 agosto, la trama

In Hotel Portofino del 19 agosto, il comportamento di Constance e Lucian rende sempre più sospettosa Rose. Invece, Alice è sempre più coinvolta da Victor, che almeno in apparenza sembra essere l’uomo perfetto. La realtà, però, è ben diversa ed emerge con chiarezza durante la serata di inaugurazione del casinò.

In seguito, nella puntata di martedì 20 agosto, sono passati due anni dai fatti che hanno sancito la fine della seconda stagione. Le vite dei protagonisti sono irrimediabilmente cambiate. Lucian si trova in un altro continente, mentre Bella porta avanti, in gran segreto, la storia d’amore con Marco Bonacini. Cecil è fidanzato con una donna americana che intende sposare.

Spoiler finale

La settimana di Hotel Portofino dal 19 al 22 agosto procede il mercoledì. La situazione finanziaria globale è gravissima: è il giorno prima del cosiddetto martedì nero di Wall Street e Randall, a New York, prova a calmare gli animi. George, nel frattempo, ricatta Belle: se deciderà di divorziare, quest’ultima dovrà restituire tutti i soldi finanziati per aprire l’hotel.

Infine, in Hotel Portofino di giovedì, Alice, grazie all’aiuto di Billy, si avvicina a Carlo. I protagonisti sono impegnati nella festa per celebrare il lancio di un nuovo profumo, chiamato Sisters.

Hotel Portofino 19 22 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Hotel Portofino, serie tv drammatica visibile dalle ore 16:30 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.