Hercai Amore e vendetta puntata 19 agosto su Real Time: trama, cast e curiosità

Lunedì 19 agosto, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e vendetta. La serie tv turca, appartenente al genere drammatico, è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

Hercai Amore e vendetta 19 agosto, regista e dove è girata

La puntata di oggi di Hercai Amore e vendetta, così come tutte le altre della soap, è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. In patria ha esordito nel 2019, quando è stato trasmessa sull’emittente turca ATV.

La trama è liberamente ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Gli sceneggiatori, invece, sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 19 agosto, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, lunedì 19 agosto, fervono i preparativi per il matrimonio fra Azat e Reyyan. Tale notizia ha gettato nello sconforto tutti. Da una parte c’è Miran, che teme di perdere definitivamente la donna che ama. Dall’altra c’è la famiglia dello sposo, che è disposta a tutto pur di evitare le nozze. Fra i più scettici c’è il nonno Nasuh, che di nascosto da tutti ha organizzato un piano diabolico per sbarazzarsi definitivamente della protagonista. Nel frattempo, la notte prima del matrimonio, Miran si reca da Reyyan e i due hanno un confronto. L’uomo, approfittando della situazione, decide di rapire la donna e fuggire, impedendo in tal modo di convolare a nozze.

Spoiler finale

Azat, non appena viene a sapere che Miran ha rapito il personaggio principale, va su tutte le furie. Armato, decide di recarsi a casa di Miran. Il protagonista è assente e ben presto la tensione aumenta, al punto che Azat decide di rapire Gonul e fuggire con lei. Inevitabilmente, tale fatto alimenta ulteriormente lo screzio già presente fra le famiglie.

Hercai Amore e vendetta 19 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.