Yoga Radio Bruno Estate 2024, scaletta e cast seconda puntata: ci sono Annalisa ed Angelina Mango

Lunedì 19 agosto, su La5, rete visibile sul canale 30 del digitale terrestre, è in onda la seconda puntata del Yoga Radio Bruno Estate 2024. L’evento musicale è trasmesso a partire dalle ore 21:15 circa.

Yoga Radio Bruno Estate 2024 seconda puntata, i conduttori

Lo Yoga Radio Bruno Estate 2024, che prosegue con la seconda puntata nella giornata di oggi, lunedì 19 agosto, è uno show ideato e prodotto dall’emittente radiofonica Radio Bruno. Sull’omonima rete televisiva sono andate in onda in diretta le varie puntate del programma, che ora sono in programmazione in differita su La5.

Al timone dell’appuntamento c’è la consueta coppia composta da Alessia Ventura e da Enzo Ferrari, all’undicesima edizione di fila da padroni di casa. I due, nel corso della serata, sono affiancati dagli inviati e co-conduttori Camilla Carnevali, Georgia Passuello, Arianna Bertoncelli e Laura Padovani.

Gli ascolti del debutto

La seconda puntata dello Yoga Radio Bruno Estate è ambientata nella centrale Piazza Cavalli di Piacenza. Tale appuntamento si è svolto il 9 luglio. La diciannovesima edizione ha debuttato lo scorso lunedì 12 agosto. In tale occasione, l’appuntamento ha convinto poco più di 200 mila telespettatori, per una share dell’1,8%. Tali dati Auditel sono pressoché identici a quelli ottenuti nelle serate d’esordio del 2022 e del 2023.

Yoga Radio Bruno Estate 2024 seconda puntata, chi sale sul palco dello show

Sono tanti gli artisti presenti sul palco nella seconda puntata dello Yoga Radio Bruno Estate. In primis ci sono Tananai ed Annalisa, due artisti molto amati ed autori di svariati successi. Oltre ai singoli da solisti, eseguono in duetto Storie brevi, brano fra i più ascoltati dell’estate.

In seguito, spazio ad Angelina Mango, in radio con Melodrama e vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con La noia. Reduci dal successo ottenuto sul palco dell’Ariston ci sono anche Big Mama, Alessandra Amoroso, Mr. Rain e i The Kolors, autori del tormentone Karma.

Il pubblico di Piacenza ha la possibilità di cantare con Francesco Gabbani ed Achille Lauro, autori di canzoni come Frutta malinconia, Viceversa, Domenica e 16 marzo. Alessia Ventura ed Enzo Ferrari accolgono, poi, Piero Pelù, Noemi e Berna. Direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi arrivano Mida ed Holden, entrambi finalisti. Inoltre, c’è Aaron, giovane cantante che ha partecipato al talent di Canale 5 nel 2023. Infine, in qualità di ospite internazionale, è presente Sophie and the Giants, progetto musicale dell’artista Sophie Scott che ha dato voce ad hit come Shut up and Dance, Hypnotized e Golden Nights.