Formula 1 Gran Premio Olanda, la programmazione tv: gli orari su Sky e TV8

Domenica 25 agosto si corre la gara del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Il mondiale, dunque, torna con un nuovo appuntamento dopo la pausa estiva.

Formula 1 Gran Premio Olanda, si corre nel circuito di Zandvoort

Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 è il quindicesimo appuntamento del campionato iridato. Al momento, il dominatore della classifica piloti è Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha ottenuto sette vittorie e nove podi, racimolando 277 punti. Subito dietro c’è Lando Norris, sorpresa della stagione che con la McLaren è a 199 punti. Al terzo posto c’è il ferrarista Charles Leclerc, con 177 punti.

Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 ha come grande favorito proprio Max Verstappen, che ha la possibilità di allungare ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori di fronte al pubblico di casa. Tutte le sessioni del fine settimana si svolgono nel circuito di Zandvoort, tracciato lungo poco più di 4 km ed inaugurato nel lontano 1939. Le ultime tre edizioni hanno avuto come vincitore sempre Max Verstappen.

Dove vedere le qualifiche e la gara

Il GP d’Olanda di Formula 1 è in onda, in diretta ed in esclusiva, su Sky Sport. Alle ore 11:30 di sabato 24 agosto si disputa la terza ed ultima prova libera, che permette ai piloti di apportare le necessarie modifiche alle loro macchine. Il pubblico la può seguire solo su Sky Sport Formula 1 (visibile sul canale 207).

Alle 15:00 partono le qualifiche, momento sempre molto importante in quanto determina la griglia di partenza per la gara del giorno seguente. La diretta è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Formula 1. In chiaro, è possibile seguire la sessione in differita su TV8 dalle 18:30.

Infine, il fine settimana in Olanda termina domenica 25 agosto con la gara. I semafori verdi si accendono alle 15:00 e il Gran Premio è fruibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. Su TV8, la gara è trasmessa in differita qualche ora più tardi, dalle 18:00.

Formula 1 Gran Premio Olanda, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Sia su Sky che su TV8, il GP che si corre in Olanda e valevole per la Formula 1 è raccontato da Carlo Vanzini e Marc Gené. L’inviato ai box è Roberto Chinchero. Gli approfondimenti pre e post gara sono condotti da Davide Camicioli e Vicky Piria. Le analisi tecniche sono curate da Matteo Bobbi. Le interviste, infine, sono realizzate da Mara Sangiorgio.