Il Dottor Alì puntata Grandi coincidenze? su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 24 agosto, su Real Time, è in onda la puntata de Il Dottor Alì intitolata Grandi coincidenze?. L’appuntamento con la serie tv turca, come di consueto, inizia alle ore 21:15 circa.

Il Dottor Alì Grandi coincidenze?, regista e dove è girata

Il Dottor Alì, produzione originale della Turchia, ha come protagonista il medico Alì Vefa, interpretato da Taner Olmez. Il personaggio principale è affetto da autismo e la trama, scritta da Onur Koralp e Pinar Bulut, è ispirata a quella di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud.

Quello in onda oggi è il ventiquattresimo appuntamento della seconda stagione. Ogni puntata ha una durata di circa 140 minuti. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì Grandi coincidenze?, la trama

Nel corso di Grandi coincidenze? de Il Dottor Alì, tutti i dipendenti della struttura sanitaria sono turbati dopo che Vuslat ha deciso di assumere in ospedale la figlia Ezo come responsabile per le pubbliche relazioni. La sua presenza non passa inosservata soprattutto a Nazli, che chiede ad Alì, da qualche settimana nuovamente il suo fidanzato, in che rapporti sia rimasto con la ragazza. Il protagonista, pur rassicurandola, appare decisamente scosso dalla presenza della giovane in struttura.

Ezo e Vuslat, nel frattempo, hanno già i primi attriti. La prima vorrebbe avviare una campagna comunicativa per riabilitare l’immagine pubblica dell’ospedale e per aiutare i dipendenti, ancora provati per la morte di Adil. La nuova dirigente della struttura, però, non è d’accordo.

Spoiler finale

Intanto, in Grandi coincidenze? de Il Dottor Alì, i medici devono prendersi cura di un bambino. Ha otto anni ed arriva nella struttura in stato di ipotermia: è caduto in un lago ghiacciato ed è rimasto nelle acque gelide per un quarto d’ora. Se non ha perso la vita è solo grazie all’intervento di un uomo, che lo ha salvato. Anche le condizioni di salute del soccorritore, però, sono preoccupanti, al punto da richiedere il ricovero.

Il Dottor Alì Grandi coincidenze?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, serie tv turca appartenente al genere drammatico e che è in onda su Real Time il sabato dalle 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.