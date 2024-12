La Promessa, le trame dal 26 agosto al 1° settembre

Da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre, su Canale 5, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola è visibile, fino al venerdì, dalle 15:50 circa. Il sabato e la domenica, invece, è possibile fruire degli appuntamenti dalle 15:30.

La Promessa 26 agosto 1° settembre, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed ha come registi Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Ne La Promessa di lunedì 26 agosto, Curro, stanco della situazione che si è venuta a creare, si ribella con il padre e minaccia di rinunciare al suo cognome e, di conseguenza, al titolo di Conte de la Mata. Mentre Jeronimo teme Maria, Alonso accetta il preventivo che ha ricevuto da Don Remigio.

Durante l’appuntamento del martedì, Simona è in trepidante attesa per ricevere la risposta dal figlio. Catalina, finalmente, è guarita. Felice per tale motivo, non appena rientra in villa chiede a Romulo di fare una passeggiata.

La Promessa 26 agosto 1° settembre, le trame

La settimana de La Promessa dal 26 agosto al 1° settembre procede il mercoledì. Nell’episodio in onda in tale giornata, nella tenuta sono in corso i festeggiamenti per Curro, ma Lorenzo e Cruz non sembrano entusiasti. Mauro parla con Manuel, Romulo e Feliciano ed annuncia di voler lasciare la tenuta.

Il giovedì, Abel confessa a Jana di sapere che quest’ultima e Manuel hanno una relazione segreta, in quanto li ha visti di nascosto mentre si baciavano. Il venerdì, Maria è sparita nel nulla e la servitù è in apprensione. I marchesi, però, rifiutano di chiamare la guardia civile e denunciare la sparizione. I lavoratori de La Promessa, allora, organizzano delle squadre di ricerca.

Cosa succede il sabato e la domenica

Durante La Promessa di sabato 31 agosto, Margarita confida a Lorenzo di nutrire dei dubbi su Pelayo e Jeronimo. A tal proposito, racconta di aver visto il conte in possesso di una valigia piena di denaro. Infine, la domenica, Salvador è in pena per la scomparsa di Maria e ciò lo condiziona a lavoro. Teresa mette al corrente Leonor del fatto che nessuno sa che fine abbia fatto Maria.

La Promessa 26 agosto 1° settembre, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, soap opera in onda tutti i giorni, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.