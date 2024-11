La Promessa, le trame dal 19 al 25 agosto: trama, cast e curiosità

Da lunedì 19 a domenica 25 agosto, su Canale 5, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap opera spagnola, che ha debuttato nel nostro paese nel maggio dell’anno scorso, è trasmessa tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15:10. Nel fine settimana, invece, è visibile dalle 15:30.

La Promessa 19 25 agosto, regista e dove è girata

La Promessa, divenuto uno dei titoli di punta del daytime estivo di Canale 5, è una produzione originale delle società Studio Canal e Bambù Producciones. La soap è nata da un’idea originale di Josep Cister Rubio ed è girata in Spagna, nei pressi della capitale Madrid. I registi sono Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega.

Ne La Promessa di lunedì 19 agosto, Cruz svela a Petra e Feliciano che su di loro è in corso una indagine del sergente, che sospetta possano essere coinvolti nella morte del padre. La servitù, intanto, raccoglie tutte le lettere da inviare a Lope, che si trova a Madrid. Salvador, intenzionato a comprendere se è ancora innamorata di lui, vuole sapere ciò che ha scritto Maria Fernandez.

La Promessa 19 25 agosto, la trama

Durante l’appuntamento del martedì, Lorenzo e Cruz si infuriano con Curro quando svela di aver cambiato idea e di non voler più andare in Inghilterra per studiare. L’unica persona dalla quale sembra ricevere sostegno è Alonso, che si schiera apertamente in sua difesa.

Il mercoledì, il sergente Funes chiude le indagini e Jimena, durante la visita del signor Cavendish, ha un crollo nervoso. La ragazza, furente, prende in ostaggio Catalina, chiudendosi nella stanza con lei e non facendo avvicinare nessuno.

La settimana dal 19 al 25 agosto de La Promessa procede giovedì. Jana nota che c’è qualcosa che non va nella stanza di Jimena: ben presto, la situazione degenera. I Duchi de los Infantes, informati su ciò che sta avvenendo, giungono alla tenuta ed accusano i marchesi di essere la causa del crollo emotivo di Jimena.

Cosa succede nel fine settimana

Durante La Promessa di venerdì, Petra fa una importante confessione a Feliciano. Quest’ultimo va su tutte le furie, sentendosi preso in giro. Il sabato, le condizioni di salute di Catalina sembrano essere in miglioramento. Ciò rende felici tutti, eccezion fatta per Cruz. Infine, nel corso de La Promessa del 25 agosto, Feliciano decide di svelare a tutta la servitù un segreto.

La Promessa 19 25 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate della settimana de La Promessa, in onda tutti i giorni su Canale 5 ed in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.