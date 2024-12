The Family, le trame dal 26 al 30 agosto

The Family, soap opera turca estiva di Canale 5, prosegue la propria programmazione tv con puntate inedite in onda nella settimana dal 26 al 30 agosto. La rete ammiraglia del Biscione, in particolare, propone gli appuntamenti della serie tutti i giorni, dalle 14:45 circa.

The Family 26 30 agosto, regista e dove è girata

The Family è una produzione originale di Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, i registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction, girata ed ambientata in Turchia, è l’adattamento de Il Soprano, celebre serie tv originaria degli Stati Uniti.

Durante l’appuntamento di The Family di lunedì 26 agosto, Ibrahim ha preso atto del fatto che gli amici di Yusuf non prenderanno posizione durante la guerra contro Ilyas. Il ragazzo, di conseguenza, prova a convincere Hulya a consegnare ad Ilyas uno dei suoi figli.

The Family 26 30 agosto, le trame

Nel corso di The Family di martedì 27 agosto, la situazione fra i protagonisti è molto tesa. Ilyas ha attaccato la villa dei Soykan. Tale fatto ha destato grande rabbia in Aslan, che dopo aver riflettuto a lungo è ora pronto a mettere in atto una dura vendetta. Intanto, Cihan riceve una notizia drammatica: la sua fidanzata, gravemente malata, ha perso la vita.

Il mercoledì, le condizioni di salute di Seher sono in progressivo peggioramento. La malattia neurologica della signora si sta aggravando, ma nonostante la sua confusione mentale continua a parlare di una esperienza vissuta in passato che le ha provocato un grande dolore.

Spoiler finale

La settimana dal 26 al 30 agosto di The Family va avanti il giovedì, quando Aslan riceve i risultati del test del DNA che dimostrano che Cihan non è veramente suo fratello. L’uomo, infuriato, se la prende con Hulya ed abbandona il comando dell’attività di famiglia. Infine, il venerdì, Cihan scopre la verità sul suo passato e, profondamente turbato, si reca da Devin, che è costretta a confessargli che non si svolgeranno più le sedute.

The Family 26 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.