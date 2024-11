The Family, le trame dal 19 al 23 agosto

La prima stagione di The Family, serie tv turca in onda su Canale 5, prosegue la programmazione tv italiana nella settimana da lunedì 19 a venerdì 23 agosto. In tali date, dalle ore 14:15 circa, la rete ammiraglia del Biscione propone nuovi episodi della soap.

The Family 19 23 agosto, regista e dove è girata

The Family, adattamento turco della celebre serie statunitense I Soprano, è una produzione originale delle società Ay Yapim e di Warner Bros. International Television Production. Ideata da David Chase, i registi sono Ahmet Katiskiz e Gokcen Usta. La sceneggiatura, invece, è firmata da Ali Kobanbay ed Hakan Bonomo. La fiction è girata ed ambientata in Turchia, dove ha esordito nel marzo del 2023 sull’emittente Show TV con il titolo originale Aile.

The Family 19 23 agosto, la trama

In The Family di lunedì 19 agosto, Hulya ordina ai propri uomini di togliere la vita a Buket, la moglie dell’avvocato Suat Koruzade, ucciso negli scorsi appuntamenti. La donna ha filmato con il proprio cellulare l’assassinio e mostra il video a Devin, che rimane profondamente turbata da ciò che vede.

Il martedì, la famiglia Soykan prova ad anticipare le mosse della polizia. In vista dell’interrogatorio che le forze dell’ordine dovrebbero svolgere il giorno seguente, i membri della famiglia decidono di contattare l’avvocato Cagri. A quest’ultimo è dato il compito di istruire ciascun componente.

La settimana dal 19 al 23 agosto di The Family va avanti il mercoledì. Nella puntata visibile in tale giornata, Ilyas conferma la morte del figlio e mette alle strette Hulya: anche lei, infatti, dovrà ora affrontare il dolore per la perdita di un figlio.

Spoiler finale

Nell’episodio di The Family del giovedì, è il giorno dell’anniversario della morte di Yusuf e la famiglia, per onorarlo, si reca in cimitero. Poco prima di uscire di casa, due componenti della famiglia Soykan ricevono la visita a sorpresa di altrettanti poliziotti. Infine, in The Family del 23 agosto, Aslan e Cihan mettono in atto un piano per vendicarsi su Ilyas. Le cose, però, non vanno come previsto.

The Family 19 23 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante The Family, soap opera turca in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.