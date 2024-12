Un Posto al Sole, le trame dal 26 al 30 agosto

Dopo le due settimane di pausa per le vacanze estive, da lunedì 26 a venerdì 30 agosto tornano, su Rai 3, le nuove puntate di Un Posto al Sole. La soap, la più longeva del nostro paese, è proposta in access prime time dalle 20:50.

Un Posto al Sole 26 30 agosto, regista e dove è girata

Le cinque puntate in onda dal 26 al 30 agosto sono le prime della ventinovesima stagione. La soap, anche quest’anno, è una produzione originale delle società Rai Fiction e Fremantle, che hanno collaborato con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli. La regia è di Stefano Amatucci. Le riprese si sono svolte a Napoli.

Durante Un Posto al Sole di lunedì 26 agosto, Ferri, approfittando dell’assenza momentanea di Marina, inizia ad interessarsi alla gestione della radio. Magdalena, bloccata a Napoli in attesa del processo, decide di cancellare il passato, provando a cambiare per sempre la sua vita.

Un Posto al Sole 26 30 agosto, le trame

Nel corso della puntata del martedì di Un Posto al Sole, Roberto decide di parlare con Marina, alla quale comunica alcune informazioni molto importanti. Il comportamento di Giulia desta qualche perplessità e Raffaele è costretto a prendere una decisione molto sofferta. Guido e Mariella tornano in città dopo il periodo di vacanza a Palinuro.

Il mercoledì, Guido e Mariella continuano ad essere in crisi e a nulla sembrano servire i consigli ricevuti da Silvia e Michele. Nel frattempo, Ida ha un duro confronto con Magdalena.

Spoiler finale

La settimana dal 26 al 30 agosto di Un Posto al Sole va avanti il giovedì. Nell’episodio visibile in tale data, il piano di Torrente per punire Eduardo si mette in moto, ma le cose non vanno come previsto e la situazione rischia di degenerare. Guido lascia momentaneamente casa sua, per stare nell’abitazione di Michele. Infine, il venerdì, Alberto teme per la vita di Federico e di Clara, che oramai è in procinto di partorire. Rossella è pronta a conoscere il nuovo primario che ha sostituito Luca.

Un Posto al Sole 26 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Un posto al sole, le cui puntate della nuova stagione sono visibili su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.