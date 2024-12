Hercai Amore e vendetta, la puntata del 26 agosto: trama, cast e curiosità

Lunedì 26 agosto, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e vendetta. La soap opera turca è trasmessa, come di consueto, dalle ore 21:20.

Hercai Amore e vendetta 26 agosto, regista e dove è girata

La puntata di oggi di Hercai Amore e vendetta, così come tutte le altre della serie, è realizzata dalla società Mia Yapim. La serie appartiene al genere drammatico. In patria ha esordito nel 2019, quando è stato trasmessa sull’emittente turca ATV. La trama è liberamente ispirata a quella dell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre i registi sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Gli sceneggiatori, invece, sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. Le riprese si sono svolte nei pressi della cittadina Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 26 agosto, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, lunedì 26 agosto, la tensione fra i protagonisti è alle stelle dopo ciò che è avvenuto nella puntata andata in onda sette giorni fa. Miran, per impedire a Reyyan di convolare a nozze con Azat, ha decido di rapirla e di fuggire con lei. Di conseguenza, per vendicarsi, Azat si è recato armato a casa dell’uomo e ha prelevato con la forza Gonul. Le due famiglie, ora, sono in apprensione perché temono per la vita dei loro cari. Sultan, in particolare, teme per la vita della figlia e pretende che Firat che la trovi.

Spoiler finale

Intanto, durante Hercai Amore e vendetta, Miran prova ad approfittare del periodo di vicinanza con Reyyan per provare a farle cambiare idea sul suo conto. La ragazza, però, non sembra riuscire a superare i problemi del passato. Azat, invece, tiene in ostaggio Gonul, nel tentativo di riuscire ad avere informazioni su dove Miran possa tenere nascosta Reyyan. La donna, però, afferma di non sapere nulla, facendo emergere un certo astio verso il fratello per alcuni comportamenti avuti.

Hercai Amore e vendetta 26 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, in onda con un nuovo appuntamento oggi, in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.