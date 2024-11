Chicago PD episodi Segreti sepolti e Linea di galleggiamento: trama e finale

Lunedì 19 agosto, su Italia 1, prosegue l’undicesima stagione di Chicago PD con gli episodi intitolati Segreti sepolti e Linea di galleggiamento. La serie, appartenente allo stesso universo narrativo di Chicago Fire e Chicago MED, è creta da Dick Wolf.

Chicago PD Segreti sepolti, regista e dove è girata

Chicago PD 11 è una produzione originale delle società Wolf Universal ed Universal Television. Fra i vari registi che si sono alternati dietro la macchina da ripresa ci sono Chad Saxton, Takashi Doscher, Lisa Robinson, Victor Macias, Eric Laneuville e Nicole Rubio. Gli sceneggiatori, invece, sono Gwen Sigan, Gavin Harris, Tiffany Bratcher, Matthew Browne e Scott Gold. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove è ambientata anche la trama. La serie torna in onda dopo una settimana di pausa. Lo scorso lunedì 12 agosto, infatti, su Italia 1 sono state trasmesse le partite valevoli per il 32esimo turno di Coppa Italia.

Chicago PD Segreti sepolti, la trama

Durante Segreti sepolti di Chicago PD, i protagonisti devono aiutare una bambina. Quest’ultima ha 9 anni, si chiama Hope ed entra nel distretto con in mano un biglietto nel quale c’è una richiesta di aiuto. In breve tempo, la squadra si mette a lavoro, guidata eccezionalmente da Upton. Quest’ultima, infatti, ha assunto il comando del team a causa della momentanea assenza di Voight, che si è dovuto allontanare dalla città per seguire un caso.

Upton comprende che la presenza di Hope è collegata ad un vecchio caso mai risolto di persona scomparsa. La protagonista collabora con il profiler Petrovic, ma ben presto la loro unione diventerà problematica.

Linea di galleggiamento, la trama

Al termine di Segreti sepolti, la serata con Chicago PD procede con l’appuntamento Linea di galleggiamento. In esso, nel quartiere West Loop continuano a verificarsi casi di rapina a mano armata. Tali colpi sono realizzati da una banda composta da tre persone. La polizia, guidata dal rientrante Voight, inizia una vera e propria caccia agli uomini nel momento in cui i criminali, durante una rapina, uccidono una donna.

Chicago PD Segreti sepolti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’undicesima stagione di Chicago PD, serie poliziesca i cui nuovi appuntamenti sono in onda oggi dalle 21:20 su Italia 1 e in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.