Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 2 serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Prime Video propone la serie tv dal titolo Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 2. Si tratta di un prodotto di genere fantasy con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Turchia. L’anno di realizzazione è il 2024 e la seconda stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 60 minuti circa.

Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 2 film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Charlotte Brändström. Protagonisti principali sono Galadriel e Arondir interpretati rispettivamente da Morfydd Clark e Ismael Cruz Cordova. Nel cast anche Robert Aramayo nel ruolo di Elrond.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in particolare a Windsor e zone limitrofe nel territorio del Berkshire.

La produzione è della Amazon Studios in collaborazione con Cause and FX e Harper Collins Publishers.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 2 – trama della serie tv in onda su Prime Video

Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e riporterà gli spettatori in un’epoca in cui sono state forgiate grandi potenze, regni sono saliti alla gloria e sono caduti in rovina, improbabili eroi sono stati messi alla prova, la speranza è appesa a fili sottilissimi e il più grande cattivo che sia mai uscito dalla penna di Tolkien ha minacciato di ricoprire tutto il mondo di tenebre.

Iniziata in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, che affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, al regno insulare mozzafiato di Númenor, fino agli estremi confini della mappa, questi regni e questi personaggi si ritaglieranno un’eredità che vivrà a lungo dopo la loro scomparsa.

Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 2: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Il Signore degli Anelli Gli anelli del potere 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori