Endless Love 30 agosto su Canale 5: trama, cast e curiosità

Dopo qualche settimana di pausa estiva, la soap opera Endless Love, oltre che nel daytime, torna, a partire da venerdì 30 agosto, anche in prima serata. La serie, infatti, è trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

Endless Love 30 agosto, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo Kara Sevda, è una produzione originale della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia. Dal 26 agosto ad oggi, in quella che è la prima settimana di programmazione tv dopo la pausa per la bella stagione, le puntate della produzione hanno ottenuto ottimi ascolti, con una media di circa 2 milioni di telespettatori.

Endless Love 30 agosto, la trama

Kemal, in Endless Love del 30 agosto, ha appreso tutta la verità in merito al rapporto fra Emir e Zeynep. Dopo che quest’ultima ha fornito delle risposte poco convincenti, infatti, il protagonista ha scelto di coinvolgere un hacker, grazie al quale ha letto tutti i messaggi scambiati fra la donna e l’acerrimo nemico.

Il contenuto di tali sms ha mandato su tutte le furie il protagonista. Accecato dalla rabbia, decide di chiedere ad Emir un confronto immediato e, soprattutto, definitivo. Quello che non sa, però, è che anche Emir ha deciso di sbarazzarsi una volta per tutte di lui.

Spoiler finale

In Endless Love del 30 agosto, la situazione degenera rapidamente. Emir si ritrova ferito in modo grave. Trasportato in ospedale, i medici comprendono che l’uomo rischia di perdere la vita, motivo per il quale subisce un’operazione chirurgica d’emergenza. Nihan, intanto, si trova in uno stato confusionale e, nella struttura sanitaria, prova a portare via con sé il fratello Ozan, a sua volta ricoverato. Infine, Kemal finisce agli arresti: il suo futuro dipenderà dalla testimonianza fornita ai giudici da Nihan. Lei, indecisa sul comportamento da avere, ha un confronto con Leyla.

Endless Love 30 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.